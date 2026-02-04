Čedin prijatelj prevario ženu: Ruskinja uhvatila Acu na djelu, otkriveni detalji tajne afere

Aleksandar Kos ranije je bio u braku sa lijepom Ruskinjom, a sada su otkriveni detalji koji su doveli do razvoda

Izvor: privatna arhiva

Aleksandar Kos, koji važi za bliskog prijatelja Čedomira Jovanovića, u poslednje vrijeme sve se češće spominje u javnosti. Ipak, njegov privatni život i dalje je velika zagonetka. Iako se s vremena na vrijeme govori o njegovom poslu i političkim kontaktima, lične stvari uspijevao je dugo da sačuva daleko od javnosti.

No, nakon što je nedavno Kurir objavio da je Aleksandar Kos zapravo bio u braku i to sa državljankom Rusije, sada su se pojavile nove informacije zašto je došlo do kraha odnosa.

Pogledajte kako izgleda njegova bivša supruga:

Brak je okončan nakon što je njegova supruga saznala da joj je Aleksandar bio nevjeran. Kako tvrde izvori upućeni u situaciju, u pitanju je bila afera sa manekenkom, što je za njegovu tadašnju suprugu predstavljalo neoprostiv čin.

Navodno, nakon saznanja o prevari, ona nije željela da daje drugu šansu niti da nastavlja zajednički život. Odluka je bila brza i odlučna zajednica je odmah raskinuta, bez pokušaja pomirenja, a svako je krenuo svojim putem. Dok je ona ostala u Rusiji, gdje je nastavila život daleko od medijske pažnje, Kos se ubrzo vratio u Srbiju.

- Na djelu ga je uhvatila. Nije imao kud, sve je priznao i razišli su se. Posle nekog vremena su se čuli i riješili da ostanu prijatelji-priča naš izvor dobro upućen u Acin život.

Pogledajte još njihovih fotografija:

Po dolasku u Beograd, Kos se zbližio sa Jovanovićem, kome se, prema riječima ljudi iz njihovog okruženja, našao pri ruci u jednom od najtežih životnih perioda. Njihovo prijateljstvo tada je dodatno ojačalo, a Kos je postao čest i lojalan saputnik bivšeg političara, kako u privatnim, tako i u javnim situacijama.