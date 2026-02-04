logo
"Pravićemo se da nismo čuli": Hit scena iz "Potere", Milica zapjevala djelovi studija popadali (Video)

Autor Dragana Tomašević
0

Tokom emitovanja "Potere" koja je sinoć emitovana na Prvom programu RTS došlo je do kratkog zastoja nakon što se u studiju začuo neobičan zvuk.

Hit scena iz "Potere", Milica zapjevala djelovi studija popadali Izvor: potera_adrenalin / Instagram

Takmičari u kvizu "Potera" ovog puta nisu imali sreće, jer ih je tragačica Milica Jokanović bez većih problema savladala. Ipak, emisiju nije obilježio rezultat, već jedan neobičan trenutak koji je sve iznenadio.

Dok je Milica u jednom trenutku pjevala, iz studija se začuo čudan zvuk, kao da je nešto puklo. Tragačica se odmah okrenula da vidi šta se dešava, a situacija nije promakla ni voditelju Jovanu Memedoviću.

"Je l’ nešto ovo puklo? Nešto ozbiljno ili je… Dobro, nećemo obraćati pažnju", rekao je Memedović, pokušavajući da smiri situaciju.

Uz osmijeh je dodao i komentar koji je nasmijao sve u studiju: "Otpadaju djelovi, ali nije problem. Idemo dalje".

Pogledajte ovu scenu:

potera Jovan Memedović milica jokanović

