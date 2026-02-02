Stiven Sigal prodaje vilu u Moskvi: Cijena od 7,5 miliona € izazvala skandal, Putinov dom u neposrednoj blizini

Holivudska zvijezda Stiven Sigal navodno prodaje svoju luksuznu nekretninu u Rusiji po nerealnoj cijeni, a fotografije otkrivaju kako izgleda njena unutrašnjost.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Prostrana dvospratna vila nalazi se na nešto više od kilometar i po od jedne od velelepnih palata Vladimira Putina, a Stiven Sigal ju je kupio nakon što se 2018. godine svrstao uz Kremlj i postao jedan od njegovih najglasnijih simpatizera.

Glumca optužuju da koristi svoju slavnu reputaciju i bliskost s Putinom kako bi tražio i do sedam puta veću cijenu od realne vrijednosti ove nekretnine, piše The Sun.

Dom zvijezde filma "Pod opsadom" nalazi se u ultra-elitnom predgrađu Rubljovka, zapadno od Moskve, i zapravo je jedna od manjih kuća u tom kraju. Prema ruskim poslovnim portalima, vila je ove nedelje tiho oglašena na prodaju po vrtoglavoj cijeni od 6,6 miliona funti (oko 7,5 miliona eura).

Fotografije ove vile, koje do sada nisu bile dostupne javnosti, objavljene su nakon što se oglas pojavio.

Actor Steven Seagal is selling his Rublyovka mansion in Moscowpic.twitter.com/muGuUyrB97 — Russian Market (@runews)January 28, 2026

Vila od 500 kvadratnih metara ima po tri spavaće sobe i kupatila, privatni bioskop, vinsku sobu, radnu sobu i garažu za dva automobila, piše b92.

Sigal: "Ja sam milion posto Rus"

Podsjetimo, nekada velika holivudska zvijezda Sigal se 2023. godine izjasnio kao "milion posto Rus", a poznati glumac ima čak i rusko državljanstvo. Na skupu Međunarodnog pokreta rusofila u Moskvi, gvoreći na konferenciji za novinare, rekao je da "otprilike polovina Amerikanaca i dalje voli Rusiju uprkos međunarodnim previranjima".

Glumac je govorio i o svom porijeklu, navodeći da je njegov deda emigrirao u Ameriku iz Rusije i otkrio šta za njega znači biti Rus.

"Biti Rus znači ustati i boriti se za istinu. Mogu da kažem da sam sto posto rusofil i milion posto Rus", naveo je Sigal. Glumac je prokomentarisao i Orden prijateljstva, koji mu je dodijelio predsjednik Rusije Vladimir Putin.

Pogledajte Sigalove fotografije iz Srbije: