logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Stiven Sigal prodaje vilu u Moskvi: Cijena od 7,5 miliona € izazvala skandal, Putinov dom u neposrednoj blizini

Stiven Sigal prodaje vilu u Moskvi: Cijena od 7,5 miliona € izazvala skandal, Putinov dom u neposrednoj blizini

Autor Marina Cvetković
0

Holivudska zvijezda Stiven Sigal navodno prodaje svoju luksuznu nekretninu u Rusiji po nerealnoj cijeni, a fotografije otkrivaju kako izgleda njena unutrašnjost.

Stiven Sigal prodaje vilu u Moskvi: Cijena od 7,5 miliona € izazvala skandal, Putinov dom u neposred Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Prostrana dvospratna vila nalazi se na nešto više od kilometar i po od jedne od velelepnih palata Vladimira Putina, a Stiven Sigal ju je kupio nakon što se 2018. godine svrstao uz Kremlj i postao jedan od njegovih najglasnijih simpatizera.

Glumca optužuju da koristi svoju slavnu reputaciju i bliskost s Putinom kako bi tražio i do sedam puta veću cijenu od realne vrijednosti ove nekretnine, piše The Sun.

Dom zvijezde filma "Pod opsadom" nalazi se u ultra-elitnom predgrađu Rubljovka, zapadno od Moskve, i zapravo je jedna od manjih kuća u tom kraju. Prema ruskim poslovnim portalima, vila je ove nedelje tiho oglašena na prodaju po vrtoglavoj cijeni od 6,6 miliona funti (oko 7,5 miliona eura).

Fotografije ove vile, koje do sada nisu bile dostupne javnosti, objavljene su nakon što se oglas pojavio.

Vila od 500 kvadratnih metara ima po tri spavaće sobe i kupatila, privatni bioskop, vinsku sobu, radnu sobu i garažu za dva automobila, piše b92.

Sigal: "Ja sam milion posto Rus"

Podsjetimo, nekada velika holivudska zvijezda Sigal se 2023. godine izjasnio kao "milion posto Rus", a poznati glumac ima čak i rusko državljanstvo. Na skupu Međunarodnog pokreta rusofila u Moskvi, gvoreći na konferenciji za novinare, rekao je da "otprilike polovina Amerikanaca i dalje voli Rusiju uprkos međunarodnim previranjima".

Glumac je govorio i o svom porijeklu, navodeći da je njegov deda emigrirao u Ameriku iz Rusije i otkrio šta za njega znači biti Rus.

"Biti Rus znači ustati i boriti se za istinu. Mogu da kažem da sam sto posto rusofil i milion posto Rus", naveo je Sigal. Glumac je prokomentarisao i Orden prijateljstva, koji mu je dodijelio predsjednik Rusije Vladimir Putin.

Pogledajte Sigalove fotografije iz Srbije:

Tagovi

Stiven Sigal vila Rusija kuća

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ