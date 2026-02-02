Jovanu Jeremić ucjenjivali fotkama na kojima je gola: Tražili joj 20.000 €, voditeljka pretrnula zbog jedne stvari

Voditeljka se našla u problemu zbog fotografija koje su napravljene uz pomoć AI.

Izvor: Printscreen/Pink

Voditeljka Jutarnjeg programa na televiziji Pink, Jovana Jeremić, bila je meta pokušaja ucjene putem montiranih fotografija na kojima je navodno prikazana naga. Nepoznate osobe tražile su od nje 20.000 eura kako te slike ne bi bile objavljene.

Njen saradnik Aleksa Marković potvrdio je da se voditeljka našla na udaru ucjenjivača i da je slučaj izazvao veliku pažnju.

- Kada smo bili u Vrnjačkoj banji sjedimo nas dvoje na bazenu i ćaskamo i stiže Jovani poruka na Instagram i to ona koja nestaje. Ona se davno slikala u Crnoj Gori u kupaćem, a oni od tih slika vještačkom inteligencijom namontirali kao da je gola. Jedino se po tri prsta kojima je držala kupaći moglo primijetiti da je fotografija montirana - ispričao je Aleksa i otkrio da su nepoznati ucjenjivači od Jovane želeli da iznude 20.000 eura.

Voditeljka se hitno oglasila

Jovana Jeremić je potvrdila njegove riječi, a zatim priznala da je i sama bila šokirana koliko su njene lažne nage fotografije bilo vjerno napravljene.

- Ja imam fotografiju iz Crne Gore kako sjedim na stepenicama u kupaćem, a oni su sve skinuli i izgledam kao da sam potpuno gola. Napravili su mi grudi, imam grudi da poželiš na toj slici. Najinteresantnije je da su oni perfektno napravili ženski organ, samo mali broj onih koji su vidjeli znaju... Do te mjere vještačka inteligencija to dobro radi da je stvarno tako i uživo. Da nisu bila ta tri prsta kojim sam držala kupaći, koja nisu mogli da izbrišu, ja ne znam kako bih se oprala, to bi im prošlo - bila je zapanjena Jovana.