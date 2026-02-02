Na današnji dan umrla je Marija Šnajder, glumica koja se proslavila filmom "Poslednji tango u Parizu". Nažalost, zbog posledica onoga što se dešavalo na snimanju, imala je ogromnih psihičkih problema što je uništilo njenu karijeru

Prošlo je 15 godina od smrti Marije Šnajder, francuske glumice koja je još kao tinejdžerka postala svetski poznata, ali i zauvek obeležena jednom ulogom. Rođena u umetničkoj porodici, rano je zakoračila u svet filma i važila za novo, autentično lice evropske kinematografije sedamdesetih.

Ipak, njen život i karijera krenuli su potpuno drugim tokom nakon filma "Poslednji tango u Parizu", u kojem je sa samo 19 godina igrala uz znatno starijeg Marlona Branda.

Iako je ostvarenje postalo svetski poznato i komercijalno uspešno, Šnajder je kasnije govorila da su joj pojedine scene sa snimanja ostavile duboke psihičke posledice, zbog čega je taj film za nju predstavljao više teret nego trijumf.

Milioni su gledali Marijine suze ne znajući da su prave: Snimila odvratnu scenu sa puterom, pa otkrila strašnu istinu

Film je čak bio i zabranjen u nekoliko zemalja, ali je tek kasnije otkrivena mračna pozadina o kojoj se godinama ćutalo.

U filmu su verenici došli u Pariz da razgledaju stan i upoznali su američkog imigranta Paula. Džena i Paul započinju strasnu vezu koja kulminira se**om pod prisilom, i famoznom scenom s margarinom. Problem je što ništa od ovoga nije bilo u scenariju, o čemu je Marija svojevremeno pričala javno:

"Scena nije bila u originalnom scenariju. Rekli su mi tek kada smo trebali da je snimimo. Marlon mi je govorio da se ne brinem i da to nije stvarno, ali moje suze bile su stvarne. Iskreno, osećala sam da sam silovana", ispričala je Marija pre nekoliko godina za Daily News.

Takođe se teško nosila sa tim što su je ljudi prepoznavali na ulici.

"Postati slavan bilo je zastrašujuće. U to vreme nismo imali telohranitelje, a ljudi su često mislili da sam ja ista kao lik kojeg sam igrala na filmskom platnu i pokušavali su tako da se ophode prema meni. Doživela sam toliko mnogo neprijatnosti", prisesetila se glumica svojevremeno.

Nažalost, sve to samo ju je gurnulo u svet žurki i narkotika, što je postao njen način da se nosi sa pritiskom. Život joj je postao pakao. Nekoliko puta je pokušala da se ubije, a sam Bernardo Bertoluči je tek 2013. godine, dve godine nakon Marijine smrti i gotovo čitavu deceniju nakon Brandove smrti, priznao da Marija nije pristala na snimanje zloglasne scene analnog silovanja.

Bertoluči je izjavio da nije želeo da Šnajder "glumi" već da autentično reaguje, izazvavši prave emocije besa i poniženja. "Nisam zažalio zbog te odluke", rekao je reditelj, iako je priznao da je bio "užasan" prema Mariji. Brando, sa svoje strane, navodno joj je rekao: "To je samo film", ali to nije umanjilo njen osećaj izdaje i traume.

Šta se desilo sa Marijom?

Šnajderova je odlučila da više nikada ne snima golišave scene, ali je teško uspela da se oslobodi imidža seksualnog simbola. Snimila je preko 50 filmova, ali nikada nije bila prepoznata kao ozbiljna glumica. Njena karijera bila je trajno obeležena ulogom u ovom kontroverznom filmu, a preminula je 2011. godine od raka.