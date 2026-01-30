"Mercedes" sa zlatnom mašnom za influenserku: Fudbaler nije žalio para, pogledajte kako ju je iznenadio

Influenserka Zorana Jovanović, poznatija kao Zorannah, objavila snimke iz Majamija gdje njen dečko igra za fudbalski klub

Izvor: /www.instagram.com/zorannah

Zorana Jovanović otišla je u Majami kod vjerenika Eloja Ruma koji ju je dočekao sa skupocjenim iznenađenjem!

Eloj je poklonio je svojoj dragoj bijelog "mercedesa", koji ju je sačekao sa zlatnom mašnom.

- Dušo, kod kuće sam - napisala je kratko blogerka Zorannah u opisu romantične objave s golmanom kluba Majami FC.

Zorannah je sredinom januara pokazala kako ona i njen vjerenik uživaju u prvoj zajedničkoj kući koju su kupili i gdje sada žive.

Snimak je pun emotivnih trenutaka - par se romantično grli i ljubi u lijepo sređenom domu, dok se raduju zbog novog poglavlja, što je izazvalo brojne pozitivne komentare njihovih fanova.

U snimku koji je influenserka podijelila, strastveno ljubi svog vjerenika a u opisu videa piše:

- Sinoć u našem prvom zajedničkom domu - poglavlje 1 gotovo.

Gdje su sve živjeli Zorannah i golman?

Njihova ljubavna priča, koja je započela onlajn, kasnije se razvila u stabilnu vezu, što su oboje više puta isticali kao jedan od najlepših trenutaka u svojim životima. Zorannah redovno govori o tome koliko je srećna pored svog partnera koji ide na Mundijal i kako zajednički planiraju budućnost — od uređenja doma do potencijalne selidbe i novih poslovnih projekata.

Tokom zajedničkog života, par se preselio iz Srbije u inostranstvo — najpre su živjeli u Holandiji, a u planu im je bila i selidba u Ameriku. Zorannah i njen izabranik već dugo dijele trenutke iz svoje svakodnevice na društvenim mrežama, pokazujući kako izgledaju njihove rutine, putovanja i intimni trenuci.

(Telegraf, MONDO)