logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Mercedes" sa zlatnom mašnom za influenserku: Fudbaler nije žalio para, pogledajte kako ju je iznenadio

"Mercedes" sa zlatnom mašnom za influenserku: Fudbaler nije žalio para, pogledajte kako ju je iznenadio

Autor Dragana Tomašević
0

Influenserka Zorana Jovanović, poznatija kao Zorannah, objavila snimke iz Majamija gdje njen dečko igra za fudbalski klub

"Mercedes" sa zlatnom mašnom za influenserku: Fudbaler nije žalio para, pogledajte kako ju je iznenadio Izvor: /www.instagram.com/zorannah

Zorana Jovanović otišla je u Majami kod vjerenika Eloja Ruma koji ju je dočekao sa skupocjenim iznenađenjem!

Eloj je poklonio je svojoj dragoj bijelog "mercedesa", koji ju je sačekao sa zlatnom mašnom.

- Dušo, kod kuće sam - napisala je kratko blogerka Zorannah u opisu romantične objave s golmanom kluba Majami FC.

Pogledajte slike:

Zorannah je sredinom januara pokazala kako ona i njen vjerenik uživaju u prvoj zajedničkoj kući koju su kupili i gdje sada žive.

Snimak je pun emotivnih trenutaka - par se romantično grli i ljubi u lijepo sređenom domu, dok se raduju zbog novog poglavlja, što je izazvalo brojne pozitivne komentare njihovih fanova.

U snimku koji je influenserka podijelila, strastveno ljubi svog vjerenika a u opisu videa piše:

- Sinoć u našem prvom zajedničkom domu - poglavlje 1 gotovo.

Gdje su sve živjeli Zorannah i golman?

Njihova ljubavna priča, koja je započela onlajn, kasnije se razvila u stabilnu vezu, što su oboje više puta isticali kao jedan od najlepših trenutaka u svojim životima. Zorannah redovno govori o tome koliko je srećna pored svog partnera koji ide na Mundijal i kako zajednički planiraju budućnost — od uređenja doma do potencijalne selidbe i novih poslovnih projekata.

Tokom zajedničkog života, par se preselio iz Srbije u inostranstvo — najpre su živjeli u Holandiji, a u planu im je bila i selidba u Ameriku. Zorannah i njen izabranik već dugo dijele trenutke iz svoje svakodnevice na društvenim mrežama, pokazujući kako izgledaju njihove rutine, putovanja i intimni trenuci.

(Telegraf, MONDO)

Tagovi

zorana jovanović Automobil dečko poklon

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ