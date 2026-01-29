Voditeljka Pinka udarila na Breskvicu nakon Ognjenove proslave: "Mlađa je, neka se prva javi"

Bojana i Breskvica prošle su jedna pored druge i totalno se iskulirale, što je pokrenulo brojne spekulacije.

Sinoć je voditelj Ognjen Amidžić organizovao slavlje povodom rođenja ćerkice Lole, a pjevačica Anđela Ignjatović, poznatija kao Breskvica, prisustvovala je proslavi.

Međutim, njen prolazak pored voditeljke Bojane Lazić bez pozdrava izazvao je brojne komentare i spekulacije o mogućem sukobu između njih.

Bojana Lazić odlučila da se oglasi i razjasni situaciju, ističući da nije primetila Breskvicu.

"Breskvicu nisam ni vidjela. Uostalom, ona je mlada, trebala je valjda ona prva da se javi, ako me je vidjela. Zaista nisam obraćala pažnju, meni je čitavo veče bilo čarobno, odlično smo se proveli, ostala sam do samog kraja, čekali smo da se svijetla ugase", izjavila je voditeljka za domaće medije.

