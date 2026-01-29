Anastasija Ražnatović podijelila je sa pratiocima emotivnu objavu posvećenu majci svog supruga
Anastasija Ražnatović podijelila je sa pratiocima emotivnu objavu posvećenu majci svog supruga Nemanje Gudelja, Oliveri, uz koju je uputila i javno izvinjenje zbog zakasnile čestitke.
Povod za objavu bio je rođendan njene svekrve, koji je bio dan ranije, a Anastasija je priznala da je sa porukom malo zakasnila.
Anastasija objavila sliku sa svekrvom, javno joj se obratila i izvinila: Sad je jasno u kakvim su odnosima