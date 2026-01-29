logo
Dragana Mirković objavila fotku sa ćerkom: Ovako danas izgleda Manuela, izrasla je u pravu ljepoticu (Foto)

Autor Đorđe Milošević
0

Dragana je podijelila zajednički trenutak sa ćerkom.

Dragana je podijelila zajednički trenutak sa ćerkom Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Manuela Bijelić, ćerka Dragane Mirković, već godinama uspješno izbjegava javna eksponiranja, zbog čega se o njenom privatnom životu veoma malo zna. Upravo zato svaki trenutak koji pjevačica podeli, a koji je vezan za naslednicu, izazove veliku pažnju javnosti.

Ovoga puta Dragana je otkrila kako je sa ćerkom provela veče u pozorištu, i to na poseban način. Manuela je bila ta koja je osmislila izlazak i odvela mamu da pogleda njen omiljeni mjuzikl. Pjevačica je na Instagramu podelila kolaž fotografija i otkrila koliko joj je ovo veče značilo.

"Kad mene moja Manu povede da gledam moj omiljeni mjuzikl, Fantom iz Opere", napisala je Dragana uz objavu.

Prije početka predstave, majka i ćerka iskoristile su trenutak da naprave zajednički selfi, koji je Dragana takođe podijelila sa pratiocima.

Uz fotografiju sa Manuelom, pjevačica je dodala i kratku poruku.

"Moj život", napisala je Dragana.

Tagovi

Dragana Mirković ćerka

