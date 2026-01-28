logo
Breskvica javno potkačila bivšeg i njegovog kolegu: Otkrila kako opstaje na estradi, a zašto njih nema nigdje

Autori Jelena Sitarica Autori Đorđe Milošević
0

Breskvica je pred kamerama Monda otkrila šta se dešavalo nakon haosa kod Amidžića u emisiji

Breskvica javno potkačila bivšeg i njegovog kolegu: Otkrila kako opstaje na estradi, a zašto njih ne Izvor: MONDO

Anđela Ignjatović Breskvica jedna je od gošći na proslavi povodom rođenja ćerkice Ognjena Amidžića, a mlada pjevačica je bila više nego raspoložena i da odgovori na pitanja novinara.

Ona se na proslavi u jednom beogradskom restoranu pojavila u zavodljivom izdanju - preko ultrakratke crne kombinacije nosila je oversized kaput koji je u prvi plan istakao njene vitke noge. 

Inače, ovo je bilo prvo pojavljivanje Breskvice nakon lavine negativnih komentara u Amidži šouu. 

"Ja sam imala prozivke i prije te emisije", započela je pjevačica."Šta go da izjavim, mene svi prozivaju", dodala je.

Izvor: MONDO/Matija Popović

Podsjetimo, od svih mlađih zvijezda, Breskvica je i dalje najzastupljenija, a pjevačica je za MONDO otkrila i zašto je to tako, i zašto toliko u medijima nema Vojaža, Nućija i drugih.

"Ne bih rekla da im je pala popularnost, vjerovatno biraju da se ne pojavljuju. Ja sam shvatila kako ovo funkcioniše, imam oko sebe cijeli tim koji me je naučio kako treba da se ponašam", objasnila je pjevačica. 

Pogledajte još fotografija Breskvičinog autfita:

Breskvica Ognjen Amidžić Voyage

