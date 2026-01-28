Nestao nakon što ga je bivša optužila da ju je šamarao: Pjevač prvi put u javnosti, stigao na proslavu kod Amidžića

Isak Šabanović među prvima je pristigao na proslavu rođenja ćerke Ognjena Amidžića.

Ognjen Amidžić večeras će u jednom poznatom beogradskom restoranu upriličiti proslavu povodom rođenja ćerkice, a voditelj nije skrivao koliko je ubuđen zbog prinove uprkos virusu sa kojim se muči.

Podsjetimo, zbog toga je Minu iz porodilišta izveo njihov vjenčani kum, a Amidžić je u međuvremenu bio na infuziji, da bi potom objavio i fotografiju sa ćerkicom na mrežama.

Sada je priznao da se osjeća daleko bolje, a pred MONDO kamerama otkrio je i da je pozvao brojne kolege i prijatelje na proslavu.

Među prvima je pristigao Isak Šabanović koji se dugo nije pojavljivao u javnosti. Mladi pjevač je vidno smršao, a priznao je i da je promijenio menadžera te da se sprema za nove poslovne uspjehe i nastupe.

Na pitanje šta će pjevati na proslavi, Isak se našalio da će sigurno pasti "Ti si ćero tatin sin".

"Ja bih do sada imao 3 zgrade da sam to znao", dodao je pjevač na konstataciju da se na ovoj pjesmi uzima najveći bakšiš.

Šabanović je priznao i da sprema novi album, kao i da je zakazao koncert za kraj godine. Na pitanje da li ima krize na estradi, pjevač priznaje da se ne žali.

"Ja nemam nijedan nastup preko. Uglavnom Srbija i okolina, malo Hrvatska. Nisam čuo da se iko žali, znaš kako je došlo vrijeme, ne znaš šta ćeš da radiš, 'ajde da držiš lokal i onda trajete pola godine i to je to", zaključio je pjevač.

Podsjetimo, Isak Šabanović nestao je iz javnosti nakon što je njegova bivša djevojka, Aleksandra Mladenović, priznala da je došlo do fizičkog sukoba između njih tokom veze.

"Kad čujem njegovo ime, šta probudim u sebi? Pa, ništa. To nije bila ljubav. To je bio promašaj. Ja nemam lijepo mišljenje o njemu. On se lijepo predstavlja samo ovako, medijski, ali nije iskren", rekla je pjevačica i nastavila:

"Neiskren je, jako. Jedino što ću reći ovog puta je da je nasilan. On je jedini muškarac od kojeg sam ja doživjela nasilje. I fizičko i psihičko nasilje sam doživjela od njega. Zbog njega sam razočarana u muški rod. Od njega sam dobila šamar. Šamarčinu! U Beču je to bilo. Svađali smo se bili, bio je ljubomoran. Vrijeđao me je sve vrijeme što sam kupovala torbe. Šta god da sam kupovala... Kaže mi da on to ne može da mi priušti, a ja mu nikad ništa nisam tražila, ja sam sebi sve sama priuštila. Meni ne treba muškarac da me finansira, ja samu sebe finansiram", rekla je Aleksandra za "Hype", a nakon njene ispovijesti, Šabanović se dugo nije mogao vidjeti u javnosti.