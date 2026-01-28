Ovo je rođena sestra Danijele Dimitrovske: Ivana je neviđena ljepotica, a na mrežama otkrila scene s tajnog vjenčanja

Ivana Dimitrovska Jevtić podijelila sliku sa sestrine svadbe s Jevremom Kosnićem

Voditeljka i manekenka Danijela Dimitrovska juče je u tajnosti izgovorila sudbonosno "da" svom partneru Jevremu Kosniću, a ceremoniji su prisustvovali samo njihovi najbliži članovi porodice i prijatelji, među kojima je bila i Danijelina sestra Ivana, koja se ne pojavljuje u javnosti.

Ivana Dimitrovska Jevtić na Instagramu je takođe podijelila uspomene sa venčanja uz opis:

- Blagosloveni i srećni bili zauvijek. Danijela i Jevrem, 27.01.2026.

Danijela i Jevrem su se pred Bogom i kumovima zavjetovali na vječnu ljubav, a kako saznajemo naredne godine par će napraviti veliko vjenčanje na kojem će biti veliki broj njihovih prijatelja, saradnika i članova šire porodice.

- Moje zauvijek da, 27.01.2026. Tiho, u malom krugu. Uskoro slavimo svi zajedno - napisala je Danijela.

