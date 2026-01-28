logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Ovo je rođena sestra Danijele Dimitrovske: Ivana je neviđena ljepotica, a na mrežama otkrila scene s tajnog vjenčanja

Ovo je rođena sestra Danijele Dimitrovske: Ivana je neviđena ljepotica, a na mrežama otkrila scene s tajnog vjenčanja

Autor Dragana Tomašević
0

Ivana Dimitrovska Jevtić podijelila sliku sa sestrine svadbe s Jevremom Kosnićem

Ovo je rođena sestra Danijele Dimitrovske: Ivana je neviđena ljepotica, a na mrežama otkrila scene s Izvor: Printskrin/ Instagram/ danijeladimitrovska

Voditeljka i manekenka Danijela Dimitrovska juče je u tajnosti izgovorila sudbonosno "da" svom partneru Jevremu Kosniću, a ceremoniji su prisustvovali samo njihovi najbliži članovi porodice i prijatelji, među kojima je bila i Danijelina sestra Ivana, koja se ne pojavljuje u javnosti.

Ivana Dimitrovska Jevtić na Instagramu je takođe podijelila uspomene sa venčanja uz opis:

- Blagosloveni i srećni bili zauvijek. Danijela i Jevrem, 27.01.2026.

Izvor: Instagram printscreen

Danijela i Jevrem su se pred Bogom i kumovima zavjetovali na vječnu ljubav, a kako saznajemo naredne godine par će napraviti veliko vjenčanje na kojem će biti veliki broj njihovih prijatelja, saradnika i članova šire porodice.

- Moje zauvijek da, 27.01.2026. Tiho, u malom krugu. Uskoro slavimo svi zajedno - napisala je Danijela.

Pogledajte i ove slike zgodne Ivane:

Pogledajte kako je izgledala Danijela u venčanici VIktorije Bekam:

Tagovi

Danijela Dimitrovska Ivana Dimitrovska Jevtić JEVREM KOSNIĆ

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ