logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Brutalne slike srpske glumice u kupaćem: Ne otkriva ko je otac djeteta, a niko nije znao šta ima na butini (Foto)

Brutalne slike srpske glumice u kupaćem: Ne otkriva ko je otac djeteta, a niko nije znao šta ima na butini (Foto)

Autor Dragana Tomašević
0

Atraktivna Bojana Ordinačev pokazala figuru "u punom sjaju"

Brutalne slike srpske glumice u kupaćem: Ne otkriva ko je otac djeteta, a niko nije znao šta ima na Izvor: Instagram/bojanaordinacev

Glumica Bojana Ordinačev (45) oduševila je javnost poslednjom objavom na društvenim mrežama.

Atraktivna glumica podelila je fotografiju u bikiniju, pokazavši zavidnu figuru, a komplimenti na njen račun samo su se nizali. Iako je u petoj deceniji, Bojana izgleda besprekorno, a mnogi su komentarisali da doslovno pršti kako izgleda i koliko je zategnuta.

Posebnu pažnju privukao je detalj koji se nije mogao ne primetiti, a to je tetovaža na unutrašnjosti butine, na intimnom delu tela, koju glumica retko pokazuje u javnosti.

Pogledajte:

Izvor: Instagram/bojanaordinacev

Bojana je dobila dete u 41. godini, a oca deteta nikada nije predstavila javnosti.Trebala da se porodi carskim rezom, pa se ipak porodila prirodnim putem.

Njen porođaj bio je predviđen za 38 nedelju carskim rezom, međutim beba je požurila i došla na svet u 36 nedelji potpuno prirodnim putem.

Pogledajte i ove slike lepe glumice:

(Blic, MONDO)

Tagovi

glumica bojana ordinačev

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ