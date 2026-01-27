Brutalne slike srpske glumice u kupaćem: Ne otkriva ko je otac djeteta, a niko nije znao šta ima na butini (Foto)

Atraktivna Bojana Ordinačev pokazala figuru "u punom sjaju"

Izvor: Instagram/bojanaordinacev

Glumica Bojana Ordinačev (45) oduševila je javnost poslednjom objavom na društvenim mrežama.

Atraktivna glumica podelila je fotografiju u bikiniju, pokazavši zavidnu figuru, a komplimenti na njen račun samo su se nizali. Iako je u petoj deceniji, Bojana izgleda besprekorno, a mnogi su komentarisali da doslovno pršti kako izgleda i koliko je zategnuta.

Posebnu pažnju privukao je detalj koji se nije mogao ne primetiti, a to je tetovaža na unutrašnjosti butine, na intimnom delu tela, koju glumica retko pokazuje u javnosti.

Pogledajte:

Izvor: Instagram/bojanaordinacev

Bojana je dobila dete u 41. godini, a oca deteta nikada nije predstavila javnosti.Trebala da se porodi carskim rezom, pa se ipak porodila prirodnim putem.

Njen porođaj bio je predviđen za 38 nedelju carskim rezom, međutim beba je požurila i došla na svet u 36 nedelji potpuno prirodnim putem.

Pogledajte i ove slike lepe glumice:

(Blic, MONDO)