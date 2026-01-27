logo
"Uništili su mi nos": Pjevačica objavila fotografiju iz bolnice, otkrila kroz kakvu agoniju prolazi

Autor Ana Živančević
0

Tatjana Pejčić detaljno je ispričala sa kakvim problemom se susrela.

Tatjana Pejčić nezadovoljna operacijom nosa Izvor: Instagram printscreen/tanjolino_

Pjevačica Tatjana Pejčić, koja se proslavila u takmičenju "Zvezde Granda", zabrinula je svoje pratioce kada je na društvenim mrežama objavila fotografiju iz bolnice.

Naime, Tatjana je operisala nos, a kako je sama priznala, dugo je razmišljala da li da svoju priču podijeli sa javnošću. Ona je najprije objavila fotografiju iz bolničke sobe, na kojoj se vidi da joj je nos u zavojima, što je izazvalo brojne reakcije njenih fanova.

"Godina nije ni počela, ja se čašćavam uveliko", napisala je ona i dodala:

"Razmišljala sam da li da objavim bilo šta u vezi ovoga sa operacijom koju sam imala prije par dana jer generalno ne volim tako neke stvari da kačim na društvene mreže uopšte. Međutim, svijest mora da se malo probudi među ljudima koji prvenstveno pjevaju. Dosta ljudi i kolega se javilo koji žele da riješe problem sa devijacijom jer znate kako, nama i nos i grlo treba da su u funkciji 300%", napisala je Zvezda Granda.

"Budite slobodni da me pitate bilo šta u vezi ovoga jer je meni ovo druga 'generalka' pošto su mi prvi put uništili nos, ali u Srbiji. Ne samo meni, već i još nekim koleginicama koje dobro znate. Pozdrav!

