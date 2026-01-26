logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Nestao dečko unuke Mika Džegera: Haos u porodici, Aleksandra nema već dva dana, u sve uključena policija

Nestao dečko unuke Mika Džegera: Haos u porodici, Aleksandra nema već dva dana, u sve uključena policija

Autor Jelena Sitarica
0

Unuka Mika Džegera, Asisi Džekson, uputila je javni apel nakon što je nestao njen partner sa kojim ima dvoje djece

Nestao dečko unuke Mika Džegera Izvor: Utrecht Robin/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Porodica jednog od najvećih rok muzičara svih vremena, Mika Džegera, prolazi kroz izuzetno teške trenutke nakon što je u britanskom Kornvolu nestao partner njegove unuke Asisi Džekson. Policija već danima intenzivno traga za Aleksandrom Kijem, dugogodišnjim Asisinim partnerom i ocem njene dvoje djece, a zabrinutost raste iz sata u sat.

Aleksandar Ki (37), kuvar i otac dvoje djece koje ima sa Asisi (33), poslednji put je viđen u mjestu Boskastl prošlog petka poslijepodne. Njegov nestanak prijavljen je policiji Devona i Kornvola u subotu uveče, nakon čega je pokrenuta hitna javna potraga.

Asisina majka, dizajnerka nakita Džejd Džeger (54), oglasila se jutros na društvenim mrežama, gdje je podijelila policijski apel sa svojim pratiocima, objavivši i fotografije nestalog Aleksandra.

Izvor: Instagram/jadejezebeljagger

Iz policije navode da su sve više zabrinuti za Aleksandrovu bezbjednost, dok se potraga i dalje intenzivno sprovodi na području Boskastla. Inače, ovo mjesto privlači turiste tokom cijele godine zahvaljujući nestvarnom pogledu sa litica i luci, ali može biti izuzetno opasno, naročito tokom zimskih mjeseci.

Policija apeluje na sve koji su možda vidjeli Aleksandra ili imaju bilo kakvu informaciju o njegovom kretanju da se hitno jave pozivom na broj 999, uz navođenje evidencionog broja 847 od 24. januara 2026. godine.

Podsetimo, Asisi je najstarija unuka rok legende Mika Džegera (82), koju je njegova ćerka  Džejd Džeger dobila sa bivšim partnerom, inače umjetnikom Pirsom Džeksonom.

Asisi i Aleksandar žive u Kornvolu, gdje zajedno odgajaju svoje dvije ćerke — Ezru (11) i Romi (6). On je suvlasnik popularnog restorana sa morskim specijalitetima "The Rocket Store" u Boskastlu, koji vodi zajedno sa glavnim kuvarom Fredijem Vudrafom.

Izvor: instagram/cannegosfarm

Restoran je poznat po korišćenju svežih namirnica, uključujući ribu koju svakodnevno lovi Aleksandrov otac, kao i meso sa njihove porodične farme. Unutrašnjost restorana krasi i upečatljiva slika sazvježđa, djelo Asisinog oca Pirsa.

Zanimljivo je i da je Džejd Džeger u isto vrijeme bila trudna sa Asisinim polubratom Rejom Emanuelom Filariom, dok je Asisi očekivala svoje prvo dijete.

Tagovi

Mik Džeger dečko unuka nestanak

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ