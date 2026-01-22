Milenina majka je bila lijepa da su je svi odbijali: Savršenstvo nosila ko prokletstvo, a da je vidite danas (Foto)

Na današnji dan rođena je jedna od najljepših žena svih vremena, manekenka Ducen Kros.

Izvor: TIMOTHY A. CLARY / AFP / Profimedia

Često čujemo ono - život je nekome majka, nekom maćeha, naročito kada se radi o slavnim ljepoticama. Nažalost, uglavnom se smatra da je ljepota jednako život bez muka i izazova, iako su nas brojni primeri, naročito iz svetkog šoubiznisa demantovali.

Primjera radi, znamo da je teško povjerovati da je jedna od najljepših žena svijeta, mankenka Ducen Kros (40) imala problem da se probije u svom poslu, ali ovo je apsolutna istina.

Svjetska ljepotica rođena je u holandskom selu Istmar, kao dijete medicinske sestre i učiteljice i psihoterapeuta. Njeni roditelji bili su sedamdesetih šampioni u brzom klizanju. Ducen je maštala o tome da se bavi ovim sportom ili da postane učiteljica, kao njena majka. Želja joj je bila i da radi kao socijalna radnica, a jednom prilikom je priznala da je ipak potajno priželjkivala da bude model.

"U to vrijeme nismo u kući imali modne časopise, a kada sam videla Dženifer Lopez na omotu CD-a, pomislila sam: 'Voljela bih da imam takvu frizuru i šminku'", rekla je svojevremeno čuvena Ducen Kros koja je izjavila i da je u djetinjstvu izgledala kao "dječak".

Izvor: Everett Collection / Everett / Profimedia

Sve se promijenilo kada je, gotovo slučajno, poslala svoje fotografije jednoj manekenskoj agenciji u Amsterdamu – više iz radoznalosti nego ambicije. Nije trebalo mnogo da krenu da ja angažuju, no tada su stigla i velika razočaranja - svi veliki časopisi su je odbijali jer je, kako su rekli - previše lijepa.

"Bilo je to tako čudno. Pomislila sam - kako treba da se osjećam zbog toga što sam previše privlačna", rekla je manekenka.

Ipak, to je nije pokolebalo, nastavila je da se prijavljuje, i uspjeh nije izostao te je 2014. bila druga najplaćenija manekenka na svijetu, iza Žizel Bundšen.

Uprkos popularnosti, Ducen nikada pažnju javnosti nije privlačila skandalima, niti burnim ljubavnim životom.

Svoju privatnost ljubomorno je čuvala od svih, a jedino što se zna je da je godinama u skladnom braku sa holandskim di-džejem Sanerijem Džejmsom, sa kojim se upoznala 2009. godine.

Već naredne godine su se vjenčali, a njihov brak važi za jedan od najskladnijih u svijetu mode i šou-biznisa.

Zajedno imaju dvoje djece, sina Filona i ćerku Milenu. Interesantno je da je Ducen jednom prilikom otkrila i kako vaspitava djecu, pogotovo ćerku kada su je pitali da li bi je podržala da krene njenim stopama:

"Umjesto da kažem: 'Ti si tako lijepa', ja ću reći: 'Ti si pametna', pa se nadam da će moja ćerka imati različite aspiracije u životu od ljepote i modelinga. Iako volim svoj posao, ja ne mijenjam svijet. Voljela bih da moja ćerka studira i da ima različita interesovanja. Moramo da naučimo djevojke da mogu da postanu predsjednici i da ljepota nije najvažnija".

Ducen je inače i dalje aktivna u svijetu modelinga, a iako se 2014. oprostila od stalnog statusa Victoria’s Secret Anđela, vratila se na pistu 2025, kada je prošetala zajedno sa drugim predstavnicama ovog brenda.

Pogledajte i kako Ducen danas izgleda: