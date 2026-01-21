Jedina glumica koja je došla na sahranu Mike Aleksića: Bila u vezi sa Vukom Kostićem, volio je prije Jelisavete Orašanin

Danas su se na sahrani Miroslava Mike Aleksića pojavili brojni glumci, među njima i nekadašnji emotivni par

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Danas je na Centralnom groblju u Beogradu sahranjen nekadašnji učitelj glume Miroslav Mika Aleksić, koji je bio optužen za silovanje i polno uznemiravanje učesnica svoje škole.

Kostić se danas pojavio na sahrani, bio je jedan od muškaraca koji su nosili kovčeg, a među ožalošćenima je bila i njegova bivša devojka, glumica Bojana Stefanović.

Kostić je bio u vezi sa Bojanom prije nego što je stupio u višegodišnju vezu sa koleginicom Jelisavetom Orašanin, sada Teodosić, a evo kako su svojevremeno pričali o svom odnosu.

Prije zaljubljivanja, u više navrata igrali smo parove u raznim predstavama. U jednoj je glumio mog momka koji ide u vojsku, pa smo se čak i ljubili, jednom je morao da me ispipava, pa mu je bilo strašno neprijatno. Ne zato što je stidljiv, već je pošten, pa neće da zloupotrebi situaciju. Profesorka je bukvalno morala da ga tjera. U istoj toj predstavi je posle, kada smo se smuvali, počeo tako bezobrazno da me 'vata' da nisam znala kako da reagujem", rekla je lijepa glumica prije nekoliko godina.

Pogledajte slike sa sahrane:

Bojana je danas udata za pozorišnog reditelja Istoka Tornjanskog sa kojim ima dvoje djece - sina Matiju i ćerku Višnju. Ona i Vuk su ostali u dobrim odnosima, a zajedno igraju i u pozorištu.