logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Jedina glumica koja je došla na sahranu Mike Aleksića: Bila u vezi sa Vukom Kostićem, volio je prije Jelisavete Orašanin

Jedina glumica koja je došla na sahranu Mike Aleksića: Bila u vezi sa Vukom Kostićem, volio je prije Jelisavete Orašanin

Autor Dragana Tomašević
0

Danas su se na sahrani Miroslava Mike Aleksića pojavili brojni glumci, među njima i nekadašnji emotivni par

Jedina glumica koja je došla na sahranu Mike Aleksića Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Danas je na Centralnom groblju u Beogradu sahranjen nekadašnji učitelj glume Miroslav Mika Aleksić, koji je bio optužen za silovanje i polno uznemiravanje učesnica svoje škole.

Kostić se danas pojavio na sahrani, bio je jedan od muškaraca koji su nosili kovčeg, a među ožalošćenima je bila i njegova bivša devojka, glumica Bojana Stefanović.

Kostić je bio u vezi sa Bojanom prije nego što je stupio u višegodišnju vezu sa koleginicom Jelisavetom Orašanin, sada Teodosić, a evo kako su svojevremeno pričali o svom odnosu.

Prije zaljubljivanja, u više navrata igrali smo parove u raznim predstavama. U jednoj je glumio mog momka koji ide u vojsku, pa smo se čak i ljubili, jednom je morao da me ispipava, pa mu je bilo strašno neprijatno. Ne zato što je stidljiv, već je pošten, pa neće da zloupotrebi situaciju. Profesorka je bukvalno morala da ga tjera. U istoj toj predstavi je posle, kada smo se smuvali, počeo tako bezobrazno da me 'vata' da nisam znala kako da reagujem", rekla je lijepa glumica prije nekoliko godina.

Pogledajte slike sa sahrane:

Bojana je danas udata za pozorišnog reditelja Istoka Tornjanskog sa kojim ima dvoje djece - sina Matiju i ćerku Višnju. Ona i Vuk su ostali u dobrim odnosima, a zajedno igraju i u pozorištu.

Tagovi

Vuk Kostić mika aleksić sahrana bojana stefanović

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ