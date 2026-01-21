Davos umjesto crvenog tepiha: Kejti Peri u najneočekivanijem modnom izdanju do sada

Za romansu Kejti Peri i Džastina Trudoa javnost je saznala tokom prošle godine, a smatra se potvrđenom od njihovog prvog pojavljivanja kao para u oktobru.

U decembru 2025. Kejti je na Instagramu potvrdila vezu objavljujući zajedničke fotografije iz Japana.

Na Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu pojavili su se zajedno, držeći se za ruke i sjedeći jedno pored drugog, što je bila jedna od njihovih najzapaženijih javnih pojavljivanja.

Podsjetimo, Trudo je bivši premijer Kanade i povukao se sa te funkcije krajem 2024. godine nakon deset godina na čelu vlade.

Kada se Kejti Peri pojavila u Davosu, rame uz rame sa Džastinom Trudoom, modni svijet je na trenutak zastao. Ne zbog provokacije, već upravo suprotno.

Pjevačica koja je godinama gradila imidž žene bez zadrške, sklone teatralnosti i modnom šoku, ovog puta izabrala je sveden, moderan komplet od trikotaže. I svi se, naravno, pitaju - kako će izgledati nova faza slavne pjevačice?

Godinama je Kejti šokirala publiku svojim modnim kombinacijama. Uoči izlaska pjesme "Woman’s World", privukla je pažnju noseći Balensijaga haljinu sa ispisanim stihovima na šlepu, zatim se pojavila se na reviji brenda golih grudi ispod crnog krznenog kaputa, a na premijeri dokumentarca o Dajani fon Firstenberg nosila je Artemisi korsetski top, bodljikavi bolero i maksi suknju sa metalnim detaljima.

Za dolazak u Davos, Kejti je odabrala neprepoznatljivu "dosadnu" damsku varijantu. Umjesto korseta i gole kože – minimalistički džemper od fine trikotaže, umjesto bodlji, savršeno krojen komplet u stilu "tihog luksuza". Silueta čista, boje neutralne, a stil u potpunosti prilagođen prostoru u kojem se nalazi: globalnom forumu moći, politike i uticaja.

Ono što žene širom svijeta prepoznaju u ovom izdanju jeste njegova nosivost. To je komplet koji možete zamisliti i u poslovnom kontekstu, i u večernjoj šetnji, i na putovanju.

