Najveći hit devedesetih nastao u trolejbusu: Zbog pjesme "Oči boje duge" izbio skandal, a nastala zbog ove djevojke

Jedan od najvećih hitova devedesetih, pjesma "Oči boje duge" nastao je na mjestu na kom to niko ne bi očekivao.

Izvor: RTV Vojvodina / screenshot

Numera koja je obilježila čitavu jednu muzičku epohu i vinula Dr Igija u sam vrh domaće muzičke scene, nastala je daleko od muzičkog studija - u trojlejbusu.

Kako je muzičar Igor Todorović, svima poznatiji kao Dr Igi ispričao, pjesma je nastala potpuno slučajno i to tokom vožnje.

- Naš kompozitor je u trolejbusu vidio neku djevojku, svidjela mu se i počeo je da zvižduće neku melodiju, došao je kući i majci rekao da ćuti da bi snimio to na kasetofonu. Posle je to prepakovao u kompjuteru. Tako je nastala ta melodija. Kad smo snimili to u studiju i ja i producent smo odmah osjetili da će biti veliki hit, ali da će biti baš toliki mega hit i toliko vremena trajati, to niko nije mogao da pretpostavi – otkrio je jednom prilikom i dodao:

–Ja sam je kasnije posvetio jednoj drugoj djevojci tek kad sam je otpjevao, zna ona ko je to, to je najbitnije.

Inače, Dr IgI je osim vrtoglave popularnosti zbog jednog albuma stekao i čitavo bogatstvo. Pisalo se da je u tom periodu od albuma zaradio čak dva miliona eura koje je ubrzo potrošio.

Zarađivao 40.000 maraka mjesečno

–Bili smo mladi, zarađivali smo mnogo, putovali smo, bili smo omiljeni svuda… Sjećam se da je 40, 50 devojaka stajalo ispred moje kuće da se fotografišemo. Euforija oko nas je bila velika. Imao sam i svoju jahtu, dva-tri automobila, vodio sam cijelu svoju ekipu na skijanja i ljetovanja. Mjesečno sam dobijao za nastupe 40.000 maraka, a imao sam 25 godina – priznao je pjevač.

Pjesma "Oči boje duge" je bila jedna od najpopularnijih numjera devedesetih, za nju je snimljen i spot, a kasnije je otkriveno da je ne pjeva pjevačica koja je nastupala sa Igijem, već Ivana Negativ.