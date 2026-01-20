Iva Grgurić pohvalila se novom luksuznom nekretninom.
Bivša rijaliti učesnica Iva Grgurić postala je vlasnica luksuzne nekretnine u Beogradu. Novi stan nalazi se u prestižnom naselju Beograd na vodi, a Iva se na društvenim mrežama pohvalila kupovinom, otkrivši i dio enterijera.
Ovom objavom simbolično se oprostila od kraja u kojem je donedavno živjela, ali i od stana u kojem je, kako je sama isticala, prošla kroz brojne životne turbulencije.
Pogledajte kako izgleda stan Ive Grgurić:
Pobjednica rijalitija kupila stan u Beogradu na vodi: Sve pršti od luksuza, podijelila snimak skupocjene nekretnine
"Baj baj West 65. Mjesto gdje sam sazrela, rasla, plakala, smijala se i učila o sebi. Hvala ti na svim lijepim trenucima, uspomenama i lekcijama koje ću zauvijek nositi sa sobom", napisala je Iva Grgurić i dodala:
"Hvala svim divnim komšijama i ljudima koje sam ovdje upoznala. Jedno poglavlje se zatvara, novo počinje."
Pobjednica rijalitija kupila stan u Beogradu na vodi: Sve pršti od luksuza, podijelila snimak skupocjene nekretnine
Zaljubljena u italijanskog glumca
Podsjetimo, pobjednica rijaliti programa uživa sa italijanskim glumcem Simonom Susinom, kog je upoznala na Mikonosu.
"Iva je Simona upoznala još za vrijeme ljeta dok je uživala u provodu na Mikonosu kada su se probudile varnice među njima. Za vrijeme ljeta imali su kratku romansu, nakon čega su se zbog daljine i poslovnih obaveza rastali. Ipak, ostali su u kontaktu pa Iva nije propustila priliku da velikom italijanskom zavodniku javno čestita rođendan i pokaže da su još uvijek bliski. Simon je ranije bio u vezi sa manekenkama i glumicama, pa nije ni čudo što je bacio oko na Ivu", rekao je izvor za Informer.