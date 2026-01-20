Ko je dao jedinu čitulju za Miku Aleksića: U novinama osvanula samo jedna posveta, evo šta piše

Miroslav Mika Aleksić preminuo je 18. januara nakon duge i teške bolesti, a nakon njegove smrti u novinama je objavljena samo jedna umrlica.

Miroslav Mika Aleksić, bivši učitelj glume, preminuo je u svom domu 18. januara nakon teške borbe sa rakom debelog crijeva, a biće sahranjen u srijedu, 21. januara na Centralnom groblju. Prije smrti, Aleksić je bio usred sudskog procesa nakon što je bio optužen za više slučajeva silovanja i polnog uznemiravanja polaznica svog glumačkog studija. Suđenja su često bila odlagana zbog njegovog lošeg zdravstvenog stanja.

Poslednji put pojavio se pred sudom u septembru 2024. godine, u pratnji supruge Biljane Mašić, kada je već bilo vidljivo da je znatno oslabio. Ni to suđenje tada nije privedeno kraju, jer je naveo da nije u stanju da prati tok glavnog pretresa.

Nakon njegove smrti brojna imena sa scene dala su podršku njegovim žrtvama, poput Miloša Timotijevića i Anđelke Prpić koji su na mrežama podijelili naslov: "Preminuo režiser i učitelj glume Miroslav Mika Aleksić", ali su precrtali dio "režiser i učitelj glume" i iznad toga napisali: "zlostavljač i s**sualni prestupnik".

Anđelka Prpić o Miki Aleksiću

Mali broj Aleksićevih prijatelja se oglasio nakon njegove smrti, a jedna od rijetkih bila je voditeljka Marina Rajević Savić, supruga bivšeg fudbalera Dušana Duleta Savića koja je podijelila njihovu zajedničku fotografiju uz riječi da je uz svog prijatelja "uvijek i zauvijek".

Primetno je da i u novinama ni juče ni danas nema čitulja za Aleksića, te da je data samo jedna.

Nju je dala supruga pokojnog učitelja glume, Biljana najprije uz servisne informacije:

"Preminuo je 18. januara 2026. godine. Sahrana će se obaviti u sredu, 21. januara 2026. godine u 13:30 časova na Centralnom groblju. Opelo počinje u 13 časova", a potom se oprostila emotivno od supruga:

"Pokoj tvojoj plemenitoj duši i tvom nesalomivom duhu. U dubokoj tuzi, Biljana".

