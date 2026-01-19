Zaradila milione od pjesme o preljubi muža, pa priznala da je sve bila laž: Krila supruga sve do njegove smrti

Doli Parton odrasla je u veoma teškim uslovima. Odrasla u siromaštvu sa 11 braće i sestara, od jedne pjesme napravila milione:

Doli Parton danas slavi 80. rođendan, a jedna je od najvećih kantri zvijezda današnjice. Slavu joj je donijela pjesma "Jolene" koju su prepjevale i druge velike zvijezde poput Majli Sajrus. Upravo u toj pjesmi pjevala je o aferi supruga ne očekujući da će postati toliki hit

Kasnije je tvrdila da je zapravo Džolin iz pjesme djevojka kojoj se divila, te da nema riječi o prevari. Ipak, upravo je na ovoj numeri nastavila da uzima milione i milone dolara.

Pogledajte fotografije Doli Parton:

Nažalost, suprug Doli Parton nedavno je preminuo u 82. godini, a zanimljivo je da se sve ove godine krio od javnosti, kao i da njihov brak nije bio tipičan. Vjenčali su se 1966. godine, kada je Doli imala 20, a Karlo 23 godine. Iako ju je povremeno vozio na nastupe, nije volio pažnju ni glamur i uporno je odbijao da govori o njoj u javnosti.

Brak ispunjen putovanjima po malim južnim gradovima, kampovanjem i jednostavnim životom daleko od reflektora, koje je Karlo dosledno izbjegavao.

Život pjevačice nije bio med i mlijeko, živjela je u teškom siromaštu. Kada je sa samo 18 godina otišla u Nešvil u potrazi za muzičkom karijerom, Doli je bila usamljena i bez novca. Nedostajali su joj porodica i svih 11 braće i sestara, a u najtežim trenucima glad ju je primoravala da noću luta hotelskim hodnicima u potrazi za napola praznim tacnama koje je ostavljao sobni servis.

"Djeca bi me popiškila svako veče. Spavali smo po troje i četvoro u krevetu i svake noći čim bih legla, djeca bi se pomokrila po meni i morala bih ponovo da se kupam svako jutro", ispričala je za "Plejboj" prisećajući se dana provedenih sa braćom i sestrama, pevanja u crkvi i obavljanja poslova koje nije posebno voljela.

Kupanje je za nju i njenu porodicu predstavljalo pravi luksuz tokom zime imali su jedno korito u kojem su se svi kupali, i to svega jednom nedeljno. Parton je rekla da su se ona i njena braća i sestre plašili da koriste toalet, misleći da će ih "usisati".