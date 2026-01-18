logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Nisam iznenađena": Riječi Milene Radulović bole nakon saznanja da se suđenje Miki Aleksiću nikad neće okončati

"Nisam iznenađena": Riječi Milene Radulović bole nakon saznanja da se suđenje Miki Aleksiću nikad neće okončati

Autor Marina Cvetković
0

Glumica je istakla još prošle godine da misli da se sudski postupak neće završiti.

"Nisam iznenađena": Riječi Milene Radulović bole nakon saznanja da se suđenje Miki Aleksiću nikad ne Izvor: MONDO/Stefan Stojanović/Kurir/Petar Aleksić

Miroslav Mika Aleksić (73), beogradski režiser i vlasnik škole glume "Stvar srca", preminuo je nakon duge i teške bolesti - raka debelog crijeva.

Aleksić je preminuo u periodu kada je proces koji se protiv njega vodio pred Višim sudom u Beogradu bio u zastoju, zbog njegovog kritičnog zdravstvenog stanja.

Vijest o smrti dolazi nakon mjeseci spekulacija o njegovom narušenom zdravlju, zbog čega su ročišta poslednjih godinu dana odlagana više od 15 puta.

Aleksić se optužnicom, podsjetimo, teretio za krivična djela silovanje i nedozvoljene polne radnje nad sedam svojih učenica. Prva ga je prijavila glumica Milena Radulović, da bi isto potom učinila i njena koleginica Iva Iliničić, kao i još nekoliko devojaka.

Sudski proces protiv Aleksića zbog optužbi za silovanje i se*sualno uznemiravanje polaznica njegove škole glume više je puta odlagan, a on se nakon decembra 2024. nije pojavljivao na sudskim ročištima zakazanim tokom 2025. godine.

"Svjesna sam da se ovaj sudski proces nikad neće završiti"

"Nisam iznenađena. Prije dva mjeseca sam komentarisala da sam svjesna da se ovaj sudski postupak neće završiti, zato što ne vidim da je sudija pokazao bilo kakvu želju da ga završi - samim tim što je rastegnut i razvučen ovoliko godina, zato što smo imali po jedno ročište mjesečno", rekla je za "Blic" Milena Radulović u novembru 2025. godine.

Možda ce vas zanimati



Tagovi

Miroslav Mika Aleksić milena radulović reditelj

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ