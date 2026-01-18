"Nisam iznenađena": Riječi Milene Radulović bole nakon saznanja da se suđenje Miki Aleksiću nikad neće okončati

Glumica je istakla još prošle godine da misli da se sudski postupak neće završiti.

Miroslav Mika Aleksić (73), beogradski režiser i vlasnik škole glume "Stvar srca", preminuo je nakon duge i teške bolesti - raka debelog crijeva.

Aleksić je preminuo u periodu kada je proces koji se protiv njega vodio pred Višim sudom u Beogradu bio u zastoju, zbog njegovog kritičnog zdravstvenog stanja.

Vijest o smrti dolazi nakon mjeseci spekulacija o njegovom narušenom zdravlju, zbog čega su ročišta poslednjih godinu dana odlagana više od 15 puta.

Aleksić se optužnicom, podsjetimo, teretio za krivična djela silovanje i nedozvoljene polne radnje nad sedam svojih učenica. Prva ga je prijavila glumica Milena Radulović, da bi isto potom učinila i njena koleginica Iva Iliničić, kao i još nekoliko devojaka.

Sudski proces protiv Aleksića zbog optužbi za silovanje i se*sualno uznemiravanje polaznica njegove škole glume više je puta odlagan, a on se nakon decembra 2024. nije pojavljivao na sudskim ročištima zakazanim tokom 2025. godine.

"Svjesna sam da se ovaj sudski proces nikad neće završiti"

"Nisam iznenađena. Prije dva mjeseca sam komentarisala da sam svjesna da se ovaj sudski postupak neće završiti, zato što ne vidim da je sudija pokazao bilo kakvu želju da ga završi - samim tim što je rastegnut i razvučen ovoliko godina, zato što smo imali po jedno ročište mjesečno", rekla je za "Blic" Milena Radulović u novembru 2025. godine.

