Reditelj i vlasnik škole glume Miroslav Mika Aleksić preminuo je danas.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Reditelj i vlasnik škole glume Miroslav Mika Aleksić preminuo je danas tokom večeri u Beogradu.

Inače, nekoliko puta zaredom suđenje reditelju i vlasniku škole glume odloženo je zbog njegovog zdravstvenog stanja, s obzirom na to da je u vrijeme zakazanog ročišta imao zakazane hemioterapije, jer je bolovao od karcinoma.

Odloženo ročište

U Višem sudu u Beogradu je u junu prošle godine odloženo ročište zbog izostanka Aleksića, odnosno zbog njegovog zdravstvenog stanja, a tom prilikom je njegov advokat Jakovljević rekao da njegov branjenik nije bio u stanju da prisustvuje iz razloga što se, kako je tada otkrio, Aleksić nalazio u polusvjesnom stanju kao i da je bio apsolutno nepokretan.

Podsjetimo, Više javno tužilaštvo u Beogradu podiglo je optužnicu protiv Miroslava Mike Aleksića za krivična djela silovanja i nedozvoljene polne radnje, koje je počinio nad sedam devojaka, koje su pohađale njegovu školu glume. Prva je Aleksića prijavila glumica Milena Radulović, posle čega je isto učinila i njena koleginica Iva Ilinčić.

"Ubrzo su se policiji i tužilaštvu javile i druge devojke", podseća izvor.

Aleksić je inače ranije tokom iznošenja odbrane sve vrijeme negirao navode optužnice.

"Ovo je projekat! Milena Radulović je prijavila slučaj tako što je uz prijavu dobrovoljno dala dva dokaza, tačnije izveštaja psihologa i psihijatra i tužilaštvo je to uzelo u obzir. Isti početak iskaza imaju svih sedam devojaka i sve su ćutale do prijave. Nevjerovatno", rekao je Aleksić u sudnici ranije u kojoj je poslednji put prisustvovao krajem decembra prošle godine.

Aleksić je proveo nešto više od godinu dana u pritvoru, a u martu 2022. godine je pušten da se u daljem toku postupka brani sa slobode.