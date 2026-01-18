Radile po 16 sati dnevno, a on im provjeravao telefone? Hulio Iglesijas reagovao zbog optužbi da je zlostavljao radnice

Slavni pjevač se našao na meti optužbi da je se*sualno zlostavljao radnice.

Izvor: Youtube printscreen/extratv

Pjevač Hulio Iglesijas (82) oglasio se povodom optužbi za se*sualno zlostavljanje koje su protiv njega iznijele njegove nekadašnje radnice.

Legendarna muzička zvijezda obratila se fanovima preko društvene mreže Instagram.

Hulio Iglesijas negirao je optužbe za se*sualno zlostavljanje, demantujući navode nekadašnjih zaposlenih u njegovim objektima u Dominikanskoj Republici i na Bahamima.

Odgovarajući na Instagramu, Iglesijas je napisao: "Poričem da sam zlostavljao, prisiljavao ili izložio nepoštovanju bilo koju ženu. Ove optužbe su apsolutno lažne i duboko me rastužuju."

Žene tvrde da je 82-godišnja španska superzvijezda "normalizovala zlostavljanje" u prisilnom, prijetećem i nasilnom okruženju. Navodi, koji su prvi put objavljeni ranije ove nedjelje, istražuje špansko pravosuđe. Dvije žene - kućna pomoćnica i fizioterapeutkinja - tvrde da su pretrpjele se*sualno i druge oblike zlostavljanja dok su radile u Iglesijasovim objektima. Kako piše Bi-Bi-Si, u izvještajima se navodi da su radile u njegovim karipskim rezidencijama 10 mjeseci 2021. godine, kada su se, kako tvrde, dogodili se se*sualni napadi.



Žene su 5. januara podnijele tužbu za se*sualni napad i trgovinu ljudima nacionalnom sudu, koji istražuje zločine navodno počinjene van granica Španije. Grupe za zastupanje "Vomens Link Vorldvajd" i "Amnesti internešenel" saopštile su da se djela navedena u tužbi mogu smatrati "zločinom trgovine ljudima u svrhu prisilnog rada" i "zločinom protiv se*sualne slobode".

Prema svjedočenjima koja su prikupile dvije grupe, Iglesijas je podvrgavao žene "se*sualnom uznemiravanju, redovno im provjeravao mobilne telefone, ograničavao im mogućnost da napuste dom u kojem su radile i zahtijevao od njih da rade do 16 sati dnevno bez slobodnih dana".

Poznato je da su žalbu protiv slavnog pjevača podnijele dve Latinoamerikanke "u ranjivim situacijama koje su u velikoj mjeri zavisne od svojih plata zbog svojih ekonomskih i društvenih uslova".

Pjevač je takođe zahvalio "dragim ljudima koji su mu poslali poruke naklonosti i lojalnosti", dodajući da je "u njima pronašao veliku utjehu."

Prema pisanju španskog novinskog sajta elDiario.es i američkog medija Univision, koji su istraživali tvrdnje tokom tri godine, navodi žena potkrijepljeni su dokumentarnim dokazima, uključujući fotografije, telefonske zapise, SMS poruke i medicinske izvještaje. Njihovi izvještaji navode druge bivše zaposlene koji opisuju prijeteću, veoma stresnu atmosferu za one koji rade za Iglesijasa.