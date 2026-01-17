Za fatalnom Ninom odlijepio svijet, a muž je terao da abortira zbog novca: Nazvao sve "remek-djelom" pa navukao bijes

Bivši muž Nine Morić, Fabricio Korona, šokirao je fanove u Netfliksovoj seriji "Lo Sono Notizia" priznanjem da ju je naterao da abortira za novac.

Hrvatska manekenka Nina Morić (49) bila je dva puta udata, a njen prvi muž, Fabrizio Korona, bivši „kralj paparaca“, izazvao je buru reakcija javnosti svojim šokantnim priznanjima u novoj Netfliksovoj dokumentarnoj seriji „Lo Sono Notizia“.

Korona je bez oklevanja priznao da je tokom njihove veze naterao Ninu da prekine trudnoću, navodeći finansije kao razlog. U seriji objašnjava da je trudnoća u to vrijeme „bila van svake pameti“.

„Ninini honorari od nastupa, u vrijeme kada je smatrana najljepšom ženom na svijetu, bili su previsoki da bi to zaustavili“, hladno govori pred kamerama.

Prema njegovim riječima, trudnoća je bila prepreka profitu – prepreka koja je, kako je naveo, trebalo da bude otklonjena.

Nina Morić kroz suze: "Nije bila moja odluka"

U dokumentarcu se pojavljuje i Nina Morić, vidno potresena, koja kroz suze govori o tom periodu.

"To je bio trenutak kada se nešto zauvijek slomilo", kaže ona, svjedočeći o odluci koja, kako ističe, nikada nije bila njena. Bila je primorana da bira u vrijeme kada je njena karijera bila na vrhuncu.

Korona zatim dodaje: "U našem planu, dijete nije trebalo da dođe do godinu i po dana kasnije. Natjerao sam je da prekine trudnoću."

Pogledajte u galeriji kako je Nina ranije izgledala:

"Posle toga, počeli smo da zarađujemo ogromne količine novca."

Sa osmjehom koji je dodatno razbesnio gledaoce, izgovara samo jednu reč: "Remek-djelo".

Opisivanje prisilnog abortusa kao "remek-djela" mnogi su doživeli kao vrhunac cinizma i potpune dehumanizacije. Dokumentarac takođe prikazuje Koroninu perspektivu, koja jasno pokazuje koliko su različito doživeli i obrađivali istu traumu.

"To je rana koju ona nosi sa sobom. Ja ne", rekao je, objašnjavajući da ju je ubijedio da prekine trudnoću jer se u tom trenutku nije osjećao spremnim, uglavnom zbog finansija.

Korona je sebe u istoj seriji nazvao đavolom. "Ne možeš prodati dušu đavolu ako si ti đavo", rekao je, govoreći o svojim vezama sa moćnim ljudima u svijetu šou biznisa.

Uprkos svemu, dobili su sina, Karlosa

Iako su kasnije dobili sina, Karlosa, rana tog prisilnog prekida trudnoće, kako Nina ističe, nikada nije zacjelila. Izjavila je da su tada povjerenje i ljubav nestali, i da su kasnije neko vrijeme bili zajedno samo iz koristi.

Podsjetimo, Nina Morić je zavela pola svijeta izgledom i vrelim plesom u spotu Rikija Martina "Livin' la vida loca".

Evo kako ona danas izgleda: