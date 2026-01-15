logo
Emini sinovi priredili iznenađenje, pjevačica sve javno podelila: Svi kažu da ne stari, a evo koliko godina puni

Emini sinovi priredili iznenađenje, pjevačica sve javno podelila: Svi kažu da ne stari, a evo koliko godina puni

Autor Marina Cvetković
0

Pjevačica je emotivni trenutak sa sinovima podijelila na društvenim mrežama

Emini sinovi priredili iznenađenje, pjevačica sve javno podelila: Svi kažu da ne stari, a evo koliko Izvor: Instagram printscreen / yaemana

Pjevačica Emina Jahović danas, 15. januara proslavlja svoj 43. rođendan. Sinovi Jaman i Javuz su joj tim povodom priredili iznenađenje u porodičnom domu, a ona je sve to javno podijelila.

Eminu su u dnevnoj sobi sačekale dve torte na stolu, na jednoj je pisalo: "Dobro je da si rođena, mnogo te volimo", dok je na drugoj pisalo: "Mami".

Na sudu sa bivšim mužem

Inače, Emina je 2022. godine pokrenula izvršni postupak protiv Sandala zbog neisplaćenih 26 alimentacija, ali je tada tužba odbačena nakon što je pjevač dokazao uplatu od 1,8 miliona turskih lira (oko 115.000 eura).

Kako su nedavno prenijeli turski mediji, Emina je sada podnijela novu tužbu, tvrdeći da bivši suprug nije ispunio svoje obaveze iz sporazuma o razvodu. U to spada i kašnjenje u isplati alimentacije, i odbijanje da obezbijedi automobil za nju i djecu kada im je to potrebno.

Turski mediji sada su objavili i nove detalje njihovog sporazuma iz 2018. godine, pa je tako tom prilikom dogovoreno da Emina Jahović dobije starateljstvo nad djecom, kao i da joj od prodaje zajedničke kuće u Bejkozu pripadne dva miliona dolara i 500.000 dolara za školovanje djece.

Za to vrijeme Mustafa je nastavio dalje, te uplovio u novi brak:

(Blic / MONDO)   


