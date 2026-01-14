Oglasio se advokat Nika Rajnera: Angažovan par sati nakon jezivog ubistva, sad otkrio zašto mu je dao otkaz

Bivši advokat Nika Rajnera, Alan Džekson, objasnio je zašto je iznenada odustao od slučaja ubistva.

Izvor: YouTube/Hot mics with Billy Bush

Alan Džekson je otkrio zašto je naglo napustio slučaj Nika Rajnera baš na dan kada je optuženi ubica trebalo da se pojavi pred sudom radi izjašnjavanja o krivici.

Govoreći za Bilija Buša u njegovom podkastu "Hot Mic", advokat odbrane je u početku rekao:

"To je povjerljiva komunikacija između više ljudi i nisam spreman da to otkrivam".

Međutim, uznemirio se kada ga je Buš upitao da li je razlog novac:

"Ne možete reći da se nešto dogodilo u vezi sa honorarom, jer ja to nikada nisam rekao. Očigledno se nešto dogodilo što je uticalo na moju sposobnost, kao i sposobnost mog tima, da nastavimo zastupanje, ali ne želim da vi, vaša publika ili bilo ko drugi počne da nagađa o čemu se radi. O tome nisam rekao ni riječ".

Džekson je takođe ponovio: "Kada završim, završio sam. Povukao sam se".

Tokom razgovora sa radijskim voditeljem otkrio je da je "ostavio sve" kako bi radio na Nikovom slučaju nakon što je optužen da je hladnokrvno ubio svoje roditelje, Roba i Mišel Rajner.

Džekson (61) je bio u Njujorku kada je dobio zahtjev u "vrlo ranim jutarnjim satima 15. decembra", od pozivaoca čiji identitet je odbio da otkrije.

"Moram da pokažem odanost i lojalnost povjerljivosti koja prati takav telefonski poziv… Mogu vam reći da sam odmah potom ostavio sve. Poslao sam obavještenje svom timu u Los Anđelesu… gotovo odmah sam sjeo na avion“, rekao je Džekson Bušu.

7. januara, istog dana kada je Nik trebalo da se pojavi pred sudom radi izjašnjenja o krivici, Džekson je obavijestio sudiju koji vodi slučaj da "nema drugog izbora osim da se povuče i zatraži razriješenje".

On je potom predao slučaj zamjenici javnog branioca okruga Los Anđeles, Kimberli Grin, a novi datum Nikovog izjašnjenja pred sudom zakazan je za 23. februar.

14. decembra, ćerka Mišel i Roba, Romi, pronašla je roditelje izbodene na smrt u njihovom domu. On je imao 78, a ona 70 godina.