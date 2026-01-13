Neutješni Boda Ninković prima saučešće na sahrani brata: Jedva stoji na nogama, potresne scene na groblju

Slobodan Boda Ninković među prvima je došao na sahranu brata.

Izvor: Kurir/Petar Aleksić

Ljubomir Ljuba Ninković, gitarista i vokal grupa "S Vremena na vreme", "Šarm", "Tunel" i "Bilja Krstić & Bistrik Orchestra", biće sahranjen danas na Novom bežanijskom groblju u Beogradu u prisustvu članova porodice i prijatelja.

Ljuba Ninković je, podsjetimo, preminuo na Badnji dan, 6. januara, u 76. godini.

Glumac Slobodan Boda Ninković, koji je inače rođeni brat preminulog Ljube Ninkovića, s članovima porodice prima saučešće ispred kapele.

Među prvima je na groblje stigao glumac Branislav Zeremski. Među prisutnima od Bodinih kolega je i glumac Irfan Mensur, a tu je i muzičar Dejan Cukić, koji se od Ljube Ninkovića na dan njegove smrti oprostio na društvenim mrežama.

Boda Ninković o bratu

Boda Ninković je u životnoj ispovijesti za Kurir prije nekoliko godina govorio o bratu.

"Najprije sam se zakačio za muziku, evidentno, uz brata Ljubomira. Mi smo spavali u istoj sobi. Ljuba je šest godina stariji od mene i on je u to vrijeme već intenzivno slušao Radio Luksemburg noću, a i ja uz njega. Brat je počeo da pravi te prve bendove amaterski, a ja sam kao gledao iz prikrajka. Ali bila je to velika razlika u godinama i on me je u to vrijeme, da kažem, odstranjivao. Ja sam bio klinac i nekako je normalno da smetaš starijima, njemu i tim njegovim drugovima. Iz prikrajka sam sve posmatrao, pa sam našao neku svoju kompenzaciju.

Biografija Ljubomira Ninkovića

Ljubomir Ljuba Ninković rođen je 1950. godine u Smederevu. Bio je srpski i jugoslovenski muzičar, kompozitor i autor. Komponovao je muziku za serije i televizijske emisije. Brat je našeg čuvenog glumca Slobodana Bode Ninkovića.

Ljuba Ninković muzičko obrazovanje stekao je u Smederevu, a profesionalnu karijeru započeo je krajem šezdesetih godina, kada je nastupao sa grupom "The Spooks" i osvojio prvu nagradu na takmičenju "Gong klub" 1969. godine. Najveći trag ostavio je kao osnivač i član kultne grupe " S vremena na vreme", koja je važila za jedan od najboljih akustičarskih bendova u bivšoj Jugoslaviji, a kasnije se bavio i komponovanjem muzike za radio, televiziju, pozorište i etno-projekte.