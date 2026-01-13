Pjevač skupljao pare s patosa: Ludnica na proslavi punoljetstva, Borko Radivojević dao 1.600 eura za par sekundi (Video)

Sin Borka Radivojevića večeras slavi punoljetstvo - roditelji su se "otvorili" za stan u Beogradu na vodi i studije u Švajcarskoj, a potom i za muziku

Harmonikaš Borko Radivojević napravio je gala žurku povodom 18. rođendana sina Luke. Među zvanicama našle su se i njegove brojne kolege među kojima je i pjevač Srećko Krečar.

Koliko se Borko veselio na proslavi punoljetstva, svjedoči i snimak kada je počeo da kiti Srećka novčanicama od 100 i 500 eura.

Krečar u jednom trenutku nije mogao da drži pare koje su mu davali, pa su krenule da mu ispadaju iz ruke.

Radivojević je za nekoliko sekundi kolegi dao 1.600 eura.

Luka: "Želja mi je da studiram u inostranstvu"

Slavljenik je Kuriru otkrio šta je poželio za rođendan.

- Zadovoljan sam, sve super izgleda, sve ide po planu. Moja želja je bila školovanje preko, nisam želio veliki poklon, samo to. Želim da upišem kulinarstvo. Mama i tata kažu šta žele, i ja im to spremim. Nemam nekih muzičkih želja za večeras - rekao je Luka na samom početku.

- Mama je bila zadužena uglavnom za sve. Što se tiče organizacije, a što se tiče drugih stvari tu je tata bio zadužen. Morao je da radi da bi ovo omogućio, rekao je slavljenik nakon čega se oglasila i majka

- Nije izazovno kada si žena muzičara, ali u nekim trencima si sam. On je na našim veseljima uvijek prisutan, u odrastanju djece je nekada falio. Porasli su, tata je svaki trenutak iskoristio za njih. Ja sam jako ponosna na svoju djecu, mislim da smo uspjeli da ih izvedemo na pravi put - rekla je Milena.