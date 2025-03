Ona ga ljubi i zavodi svim silama, on mjerka njenu sestru: Mnogi misle da se Timoti zapravo "loži" na svastiku

Kajli Džener dečko brutalno iskulirao da je bolno za gledati.

Izvor: Instagram/bnpparibasopen

Turnir u Indijan Velsu, na kojem je Novak Đoković već završio takmičenje, privukao je mnoge poznate ličnosti, među kojima su prednjačili Kajli Džener i Timoti Šalame.

Ovo je njihovo prvo javno pojavljivanje nakon dodjele Oskara 2025. u Los Anđelesu, gdje je Timoti bio nominovan za najbolju ulogu u filmu o Bobu Dilanu "A Complete Unknown". Nagradu je osvojio Ejdrijen Brodi, a Kajli je te večeri bila uz svog dečka, kao i njegova majka i sestre.

Kajli i Timoti, koji su se ljubili tokom US Opena dok je Novak Đoković igrao, ponovo su se pojavili zajedno, ovoga puta na Indija Velsu. Njihova veza, koja mnogima djeluje neobično, izazvala je još veće sumnje nakon jednog bizarnog trenutka, što je samo pojačalo uvjerenje da njihova veza možda neće potrajati.

Par je i tada razmjenjivao poljupce i zagrljaje pred svima, djelujući strastvenije nego danas. Međutim, reakcija Timotija na zavođenje Kajli Džener ostavila je utisak da nije toliko zagrijan za nju, što je izazvalo brojne komentare na mrežama.

"Kako samo odmjerava Kendal Džener, Kajli ni ne primjećuje", "Ne želi da je poljubi, uopšte ga ne privlači", "On se njoj mnogo više dopada nego ona njemu", "Ona ga ne uzbuđuje", "Kajli se iskida da ga zavede, a on odmjerava njenu sestru", "Da je on moj dečko, odmah bih ga šutnula", "Ona ga ljubi, a on bulji u njenu rođenu sestru, koja ga više privlači".

Neki su primijetili da je Kajli bila svjesna prisustva kamera, pa je požurila da pokaže koliko su ona i Šalame zaljubljeni. Međutim, nije uspjela u tome, a prema komentarima, doživjela je pravi blam. Nakon što je očigledno iskulirao njene poljupce, počela je da ga miluje po stomaku, a djelovalo je da mu je sve vrijeme neprijatno. Mnogi su mišljenja da je djelovao zainteresovanije kada je u sliku ušla njena starija sestra Kendal.

U poslednje vrijeme, mnoge poznate ličnosti, uključujući i Demi Mur, a sada i njen dečko Timoti Šalame, ignorišu Kajli pred kamerama.

Kajli se za sada ne predaje, uprkos glasinama da je njena veza s Timotijem samo marketinški trik, kako bi poboljšala svoju reputaciju, a njega predstavila kao ljubavnika bez predrasuda koje prate njenu djevojku, dok istovremeno privlači mlađu generaciju obožavalaca Džener.

Pogledajte još slika ovog para u galeriji: