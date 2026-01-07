Preminuo omiljeni frizer poznatih na Badnji dan: Matija imao samo 43 godine, estrada u šoku

Matija Radulović iznenada je preminuo na Badnji dan, a za sada nije poznat uzrok smrti

Izvor: Printscreen/Instagram

Srpski poznati frizer, stručnjak u oblasti nadogradnje kose kao i master u izradi prirodnih perika, Matija Radulović, poznatiji kao "Maki King od hair", preminuo je na Badnji dan, a veliki broj prijatelja oprašta se od njega.

Brojni pjevači su u šoku zbog ove vesti te na društvenim mrežama izražavaju tugu i žaljenje zbog njegovog preranog odlaska.

Frizer je preminuo u 43. godini, a brinuo se o frizurama mnogih poznatih ličnosti.

Na Instagramu ga je pratilo oko 140.000 ljudi a svojim profesionalizmom i uspešnošću je stalno dokazivao da je bio vrhunski stručnjak u svojoj profesiji.

Na svom profilu često je objavljivao fotografije sa poznatim ličnostima, među kojima su mu mnogi bili i jako dobri prijatelji.

(Telegraf.rs/MONDO)