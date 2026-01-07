logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Preminuo omiljeni frizer poznatih na Badnji dan: Matija imao samo 43 godine, estrada u šoku

Preminuo omiljeni frizer poznatih na Badnji dan: Matija imao samo 43 godine, estrada u šoku

Autor Jelena Sitarica
0

Matija Radulović iznenada je preminuo na Badnji dan, a za sada nije poznat uzrok smrti

Preminuo omiljeni frizer poznatih na Badnji dan: Matija imao samo 43 godine, estrada u šoku Izvor: Printscreen/Instagram

Srpski poznati frizer, stručnjak u oblasti nadogradnje kose kao i master u izradi prirodnih perika, Matija Radulović, poznatiji kao "Maki King od hair", preminuo je na Badnji dan, a veliki broj prijatelja oprašta se od njega.

Brojni pjevači su u šoku zbog ove vesti te na društvenim mrežama izražavaju tugu i žaljenje zbog njegovog preranog odlaska.

Frizer je preminuo u 43. godini, a brinuo se o frizurama mnogih poznatih ličnosti.

Na Instagramu ga je pratilo oko 140.000 ljudi a svojim profesionalizmom i uspešnošću je stalno dokazivao da je bio vrhunski stručnjak u svojoj profesiji.

Na svom profilu često je objavljivao fotografije sa poznatim ličnostima, među kojima su mu mnogi bili i jako dobri prijatelji.

(Telegraf.rs/MONDO)

Tagovi

Matija Radulović frizer preminuo

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ