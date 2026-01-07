Nikol Kidman se zvanično razvela: Svjet šokirala odluka o podjeli novca, bivšeg afera sa "klinkom" koštala i djece

Nikol Kidman i Kit Urban zvanično su razvedeni tri mjeseca nakon što je glumica pokrenula postupak prekida njihovog 19-godišnjeg braka.

Podsjetimo, ona je tada istakla "nepomirljive razlike", a da njihov brak nije bio idealan kako se činilo potvrdila je i javna podrška usvojene ćerke koja se do tada nikada nije oglašavala, a sa slavnom majkom je dugi niz godina bila i na "ratnoj nozi".

Sudski dokumenti otkrivaju da su se ona i njen bivši suprug Kit Urban složili da se odreknu svih prava na izdržavanje djece i supružnika, pri čemu će svako od njih platiti svoje sudske troškove. Ročište je bilo zakazano za jutros, iako se Nikol odrekla prava da se pojavi na sudu, pošto je juče viđena kako se vraća iz Australije.

Takođe, odluka je takva da sva imovina, od kućnog namještaja i aparata do vozila, bankovnih računa, investicija i ličnih stvari, bude podijeljena tako da svako zadržava ono što već posjeduje.

Kada je riječ o starateljstvu, Kidmanova će sa djecom biti 306 dana, dok će Kit sa ćerkama Sandeј Rouz (17) i Fejt (14) imati svaki drugi vikend, odnosno 59 dana.

Uprkos tome što su oba roditelja prijavila mjesečne prihode "veće od 100.000 dolara", sud je odredio "nula dolara za izdržavanje djece", kako su se obje strane dogovorile.

Konačna presuda takođe potvrđuje da se svi zahtjevi za alimentaciju i izdržavanje supružnika trajno odriču, a svi preostali sudski troškovi biće podijeljeni podjednako između bivšeg para.

Nagodba je uslijedila nakon izveštaja da je Kit počeo da prihvata stvarnost nakon razvoda od Nikol. Iako je ispva navodno želio da bivšoj partnerki "uzme sve", naročito nakon afere sa mlađom, ipak je presudio razum, ali i ljubav prema ćerkama.

"Trenutno je Kit usamljen - iscrpljen je, izolovan i gleda u budućnost kakvu nikada nije zamišljao. Takođe je izgubio svoju najbolju prijateljicu, Nikol, koja mu je bila i najveća podrška u životu. Pita se da li je napravio ogromnu grešku", naveo je neimenovani izvor, a prenosi Dejli mejl.

Ov glasine stižu usred spekulacija koje povezuju Urbana sa njegovom 25-godišnjom gitaristkinjom, Megi Bo.

Kit Urban nova devojka Izvor: YouTube

Naime, u vrijeme kada je Nikol Kidman podnijela zahtjev za razvod, šuškalo se da je Urban već krenuo dalje sa "mlađom ženom iz muzičke industrije". Glasine su se zahuktale kad se pojavio otkriveni koncertni snimak na kom se vidi Urban kako nastupa u bendu "The Fighter" u Mandalaj Beju u Las Vegasu 1. aprila.

