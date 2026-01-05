logo
Goga Gačić nakon razvoda od Marka objavila snimak sa drugim muškarcem: Pjevačica usijala društvene mreže objavom

Goga Gačić nakon razvoda od Marka objavila snimak sa drugim muškarcem: Pjevačica usijala društvene mreže objavom

Autor Ana Živančević
0

Goga Gačić oglasila se na svom Instagram nalogu nakon vijesti da se razvela.

Goga Gačić nakon razvoda od Marka objavila snimak sa drugim muškarcem Izvor: Instagram printscreen/goga_gacic_

Pjevačica Goga Gacić razvela se od kolege Marka Gacića. Iako se još uvijek nije oglašavala povodom razvoda, na Instagramu je podijelila snimak sa kolegom, usred spekulacija o krahu braka.

Na snimku Goga sedi na stolici, pjeva i đuska dok zajedno izvode pjesmu "Evo ima godina".

Pogledajte fotografije Goge Gačić:

Ljubav rođena u "Zvezdama Granda"

Podsjetimo, romansa ovog para započela je pod svijetlima reflektora "Granda", gdje su oboje došli sa ciljem da izgrade velike muzičke karijere.

Marko je emotivnu vezu sa Gogom, koja se tada prezivala Babić, započeo još tokom trajanja takmičenja "Zvezde Granda". Par se potom odlučio na tajno vjenčanje, a zvanično su u brak stupili 2017. godine,. Tokom zajedničkog života dobili su dvoje djece.

