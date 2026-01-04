Zvezda hit serije "Lost" ima teško oštećenje mozga: Čuvena ljepotica glavom udarila u stijenu, ima stravične posledice

Evanđelin Lili koja se svojevremeno proslavila zahvaljujući popularnoj seriji "Izgubljeni" otkrila je rezultate ispitivanja nakon nesreće.

Izvor: ABC Collection / Everett / Profimedia

Glumica Evanđelin Lili 2026. godinu počela je lošim vijestima. Nakon što se onesvijestila na plaži u maju 2025, a potom pala i udarila glavom, saznala je da ima oštećenje mozga.

"Onesvijestila sam se na plaži, i pala licem napred na stijenu" napisala je Lili u svojoj objavi malo nakon nesreće uz fotografiju krvavog lica.

Pored posjekotina i povrede zuba, ljekari su dijagnostikovali težak potres mozga i propisali glumici mirovanje.

Međutim, situacija se iskomplikovala. Lili je u junu otkrila da se stanje pogoršalo, te da pati od gubitaka pamćenja, poteškoća s koncentracijom i problema s pronalaženjem riječi.

Nažalost, glumica iz serija "Lost" i "Hobbit" se sada oglasila u 2026, sa rezultatima koji su pokazali da, po svemu sudeći, ima trajna oštećenja.

"Rezultati skeniranja su stigli i pronađene su abnormalnosti u svim područjima. Funkcija mog mozga je oštećena. Dakle, imam oštećenje mozga od traumatske povrede mozga, a mogu biti uključeni i drugi faktori."

Inače, Lili je još u maju otkrila da je od ranog detinjstva imala nesvestice, te da se isprva sumnjalo na epilepsiju, da bi ljekari, prilikom pregleda, ustanovili da ima hipoglikemiju (nizak šećer u krvi).