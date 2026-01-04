logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Zvezda hit serije "Lost" ima teško oštećenje mozga: Čuvena ljepotica glavom udarila u stijenu, ima stravične posledice

Zvezda hit serije "Lost" ima teško oštećenje mozga: Čuvena ljepotica glavom udarila u stijenu, ima stravične posledice

Autor Jelena Sitarica
0

Evanđelin Lili koja se svojevremeno proslavila zahvaljujući popularnoj seriji "Izgubljeni" otkrila je rezultate ispitivanja nakon nesreće.

Zvezda hit serije "Lost" ima teško oštećenje mozga: Čuvena ljepotica glavom udarila u stijenu, ima s Izvor: ABC Collection / Everett / Profimedia

Glumica Evanđelin Lili 2026. godinu počela je lošim vijestima. Nakon što se onesvijestila na plaži u maju 2025, a potom pala i udarila glavom, saznala je da ima oštećenje mozga.

"Onesvijestila sam se na plaži, i pala licem napred na stijenu" napisala je Lili u svojoj objavi malo nakon nesreće uz fotografiju krvavog lica. 

Pored posjekotina i povrede zuba, ljekari su dijagnostikovali težak potres mozga i propisali glumici mirovanje.

Međutim, situacija se iskomplikovala. Lili je u junu otkrila da se stanje pogoršalo, te da pati od gubitaka pamćenja, poteškoća s koncentracijom i problema s pronalaženjem riječi.

Nažalost, glumica iz serija "Lost" i "Hobbit" se sada oglasila u 2026, sa rezultatima koji su pokazali da, po svemu sudeći, ima trajna oštećenja. 

"Rezultati skeniranja su stigli i pronađene su abnormalnosti u svim područjima. Funkcija mog mozga je oštećena. Dakle, imam oštećenje mozga od traumatske povrede mozga, a mogu biti uključeni i drugi faktori."

Inače, Lili je još u maju otkrila da je od ranog detinjstva imala nesvestice, te da se isprva sumnjalo na epilepsiju, da bi ljekari, prilikom pregleda, ustanovili da ima hipoglikemiju (nizak šećer u krvi).

Tagovi

Evanđelin Lili glumica oštećenje mozga

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ