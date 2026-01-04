logo
Zbog Karleuše izgorela scena Granda od 400.000 €: Studio bio u plamenu, vatra joj zahvatila i kosu, nastala drama

Autor Jelena Sitarica
0

Jelena Karleuša prisjetila se zajedničkog nastupa sa kolegom Acom Lukasom, kada je tokom snimanja zapaljen studio "Grand" produkcije.

Zbog Karleuše izgorela scena Granda od 400.000 €: Studio bio u plamenu, vatra joj zahvatila i kosu, Izvor: MONDO, Printscreen/YouTube

Jelena Karleuša je poznata po ekscentričnim i efektnim nastupima, no svojevremeno nije mogla ni da zamisli da će se ono što se činilo kao fantastična ideja pretvoriti u čistu katastrofu.

Podsetite se atmosfere na njenim koncertima:

Ona je otkrila detalje jednog od svojih najzapaženijih nastupa, na finalu "Zvezda Granda" 2017. godine, kada je izvela sa kolegom Acom Lukasom duetsku pesmu "Bankina".

Koreografiju su obeležili elementi vatre i vode, no pevačica je tek sad otkrila pozadinu svega.

"Tada sam zapalila studio, a zatim ga i polila vodom. Sve je bilo potpuno uništeno, ali pošto je bio poslednji dan snimanja, dobila sam dozvolu od Saše Popovića. Studio je tada vredeo oko 300–400 hiljada evra. Plamen je bio toliko jak da se plastika iskrivila, a potom smo pustili i kišu, čime smo dodatno sve oštetili. Čak mi se i rep kose zahvatio plamenom, ali imali smo samo jedan pokušaj i nismo mogli da ponavljamo" – ispričala je Karleuša za K1.

Podsjetite se kako je sve izgledalo:

Tagovi

Jelena Karleuša Aca Lukas Grand

