"Miljana zamijenila mene?!": Milica Pavlović saznala za Karleušin nastup sa Kulićkom u Eliti, hit reakcija (Video)

Milica je ostala u šoku na vijest da je Jelena izvela njihov duet sa Miljanom.

Izvor: Tiktok/MondoZabava

Pjevačica Milica Pavlović sinoć je održala nastup u Beogradu, prvi u prijestonici u ovoj godini, a tom prilikom je i kratko proćaskala sa okupljenim medijima.

Otkrila nam je i kako izdržava nastupe koji su svaki dan, kako je provela 31. decembar, kakvi su joj planovi. Dotakla se i neprijatnosti koje su se desile njenim kolegama Đoletu i Vesni Đogani, ali i Nadici Ademov, a potom je upitana i da prokomentariše situaciju koja se nedavno desila, a to je Karleušin nastup u Eliti 9 i izvođenje njihovog dueta sa Miljanom Kulić.

Na komentar da je Milicu zamenila Miljana Kulić, Pavlovićeva je poručila:

"Mene?! Srećno bilo! Srećna Nova godina svima, sve najbolje", rekla je Milica Pavlović i otišla pravo na binu, a u klubu smo snimili i bivšu verenicu Darka Lazića, Marinu Gagić.