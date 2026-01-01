"Ovako nešto nisam doživjela nikada": Oglasila se Nadica Ademov nakon skandala na dočeku, ne krije bijes i razočaranje

Nadica Ademov detaljno je opisala šta se desilo.

Nadica Ademov našla se u centru pažnje nakon događaja koji se odigrao prethodne noći. Pjevačica se poslije ponoći pojavila na bini, obratila publici i uputila izvinjenje, naglasivši da nastup ipak neće biti održan. Kako nije željela da prećuti, po njenim riječima, neprofesionalan odnos organizatora, zahvalila se prisutnima i napustila događaj. Nakon toga, Nadica se oglasila putem društvenih mreža, gdje je detaljnije objasnila šta se zapravo dogodilo.

"Prije svega želim da istaknem da mi je žao zbog užasno neprijatne situacije u koju smo dovedeni prošle noći – i ja, i publika, i narod koji je pošteno platio svoje karte za doček, a koji je očekivao da će slušati i mene i da ćemo se zajedno veseliti i raspoloženi obilježiti početak ove nove godine. Ponovo ću naglasiti – dovedena sam u situaciju u kakvoj se za 15 godina bavljenja muzikom nisam našla, zbog nepoštovanja dogovora od strane organizatora.

Dan prije dočeka nisam bila obaviještena o satnici kada ću pevati. Potom, prva informacija koju sam dobila 30. decembra jeste da je 'neko odredio da ću pevati od 3 do 5 ujutru'", započela je Nadica Ademov i dodala:

Pomjerena satnica

"Menadžer koji je dogovarao ovaj angažman odmah je kontaktirao sa organizatorom i naglasio mu da ja sigurno neću pevati samo u to vrijeme, jer je pošteno bilo da svako od nas peva po sat vremena i da se smjenjujemo. Organizator je rekao da je jedino fiksno to da Aleksandra Mladenović peva od 21 do 23 sata, a da se Đani, Darko i ja smjenjujemo na sat vremena. Zvanična informacija koju sam dobila jeste da će moj prvi blok biti u 00:30h. To se nije dogodilo", napisala je Nadica i dodala:

"U halu sam stigla u 22:30h. Đani me je posle ponoći najavio, krenula sam da izađem, ali je moj nastup ponovo 'odložen'."

"Ono što je uslijedilo ste mogli da čujete i da vidite. To je bilo jedino što sam smatrala ispravno da učinim u tom trenutku, iz poštovanja prema sebi, jer ovakav neprofesionalizam i nefer postupanje nisam doživjela nikada i nigde", zaključila je pjevačica.

"Veliko hvala svim ljudima iz dijaspore koji su došli, kojima sam pevala i po 4-5 privatnih slavlja, i zbog kojih je, inače, dodat i ekstra VIP dio."

Dostojanstvo nema cijenu

"Drago mi je što me je publika razumela, zbog toga mi je puno srce, jer dostojanstvo nema cijenu. Još jednom se svima koji su željeli da me čuju i da se zajedno veselimo, iskreno izvinjavam, u svoje ime. Za nas će biti prilike, ali za ovakvo nepoštovanje više sigurno neće."