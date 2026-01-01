Lepa Brena otkrila je šta želi svojoj publici u 2026. godini.

Izvor: MONDO

Lepa Brena ušla je u Novu 2026. spektakularnim koncertom na rivi u Tivtu.

Pogledajte fotografije Lepe Brene:

Vidi opis "Mislite na lijepe stvari i na bogatstvo, bez para se ne može": Novogodišnja želja Lepe Brene mnoge ostavila bez teksta Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram/screenshot Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: Instagram/screenshot Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: PROMO Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: MONDO Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: MONDO Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: MONDO Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: MONDO Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: MONDO Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: ATA / A.AHEL Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: TikTok / alisadzambic Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: PROMO Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: PROMO Br. slika: 12 12 / 12 AD

Pjevačica sa najvećim novogodišnjim honorarom na bini pojavila se u ekstravagantnom crvenom ogrtaču od perja, kojim je oduševila sve prisutne, a potom se preobukla u zanimljivu plavu kombinaciju u kojoj su dominirale bunda i šljokičave pantalone.

S Brenom su mediji porazgovarali neposredno pred nastup, pa je otkrila kakva joj je bila 2025. i šta očekuje od 2026.

„Meni je 2025. bila kao i prethodnih 40 i kusur godina koliko sam pjevala. Ja sam radoholik i osoba koja želi da učini ljude srećnim. Kad vidim radost na njihovim licima, to mi daje životnu energiju. To je moja karma. U 2026. želim svima dobro zdravlje i da se potrude da razviju dobru, radnu i kreativnu energiju. Pazite šta želite, možda vam se i ostvari. Mislite na lijepe stvari i na bogatstvo, bez para se ne može“, zaključila je Lepa Brena.