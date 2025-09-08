Dejan Dragojević otkrio kako je smršao 10 kilograma za kratak vremenski period
Nekadašnji rijaliti učesnik i pobjednik Zadruge, Dejan Dragojević, iznenadio je pratioce na Instagramu kada je objavio fotografiju svoje figure nakon što je smršao.
Za samo tri nedelje, Dejan Dragojević je skinuo čak 10 kilograma, a onda je otkrio koje je namirnice izbacio iz ishrane.
"Da ne kažete da je Fotošop": Dejan objavio snimak iz teretane, za 3 nedelje smršao 10 kilograma
"Tri nedelje bez hidrata. Cijepanje na max. Snimam jer bi za sliku rekli fotošop. Sa 101 kilogram spao sam na 91 kilogram" - napisao je Dejan i pohvalio se rezultatima.
Pogledajte:Izvor: Instagram/dejan_dragojevic_official_
(Blic, MONDO)