"Da ne kažete da je Fotošop": Dejan objavio snimak iz teretane, za 3 nedelje smršao 10 kilograma

Dejan Dragojević otkrio kako je smršao 10 kilograma za kratak vremenski period

Nekadašnji rijaliti učesnik i pobjednik Zadruge, Dejan Dragojević, iznenadio je pratioce na Instagramu kada je objavio fotografiju svoje figure nakon što je smršao.

Za samo tri nedelje, Dejan Dragojević je skinuo čak 10 kilograma, a onda je otkrio koje je namirnice izbacio iz ishrane.

"Tri nedelje bez hidrata. Cijepanje na max. Snimam jer bi za sliku rekli fotošop. Sa 101 kilogram spao sam na 91 kilogram" - napisao je Dejan i pohvalio se rezultatima.

