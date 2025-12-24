"Ko sve pjeva, on je i dobar": Nadica Ademov progovorila o Breni, pa potkačila Desingericu

Pjevačica Nadica Ademov uživala je na nedavnom koncertu kolege Saše Kovačevića u Sava Centru, a dobro raspoloženje nije krila.

Izvor: Kurir TV

Nadica je nasmijana i raspjevana u jednom trenutku stala pred medije i progovorila o brojnim zanimljivim temama, a sa novinarima se prvo dotakla romskih veselja, o kojima se mnogo priča.

"Moji kumovi svake godine u Skoplju organizuju veliki, nacionalni, romski bal. To je ludilo, dođe preko 1.500 ljudi iz cijelog svijeta. To traje preko 50 godina. Bila sam prije 4 godine, zvali su me i za sledeću godinu, ali sam, nažalost, zauzeta", rekla je Nadica Ademov, pa su je pitali da prokomentariše pojedine kolege koji se ograđuju od romskih veselja.

"Ne znam, iskreno. Meni to nikada nije smetalo, ja to najviše i radim. Najzadovoljnija i najmirnija sam kad sam kod njih jer ne moram da razmišljam da li će ljudi doći, da li će biti puno, da li će pjevati, biti raspoloženi... Ovako sam tu privatno, znam da je unaprijed sve dogovoreno, došla sam da zabavljam ljude."

Nepresušna tema svima je uvijek "istina o tome šta se dešava sa bakšišom na romskom veselju".

"Milion puta sam pričala o tome, volim i ja bakšiš, ali mi nemamo ništa od toga. To je već ugovorena priča unaprijed, tako se prave ta veselja već dugi niz godina", kazala je Nadica.

"Brena me nikad nije oblačila"

Lepa Brena, kako je poznato, oblačila je neke pjevačice i pomagala im na početku karijere, ali sa Nadicom to nije slučaj.

"Mene nije oblačila, možda sam niska. (smijeh) Od poznatih mi niko nije pomagao. Marija Šabić mi je šila svaku haljinu za takmičenje, nikada nisam imala nešto što je već nošeno, nego smo za svaki krug imali nove kreacije koje su bile zaista divne", rekla je Nadica Ademov pa otkrila da li i danas prati muzičko takmičenje "Zvezde Granda".

"Vikendom uglavnom radim, pa gledam kad se vratim kući, toliko da budem obaviještena. Sad sam malo više aktivnija što se tiče 'Zvezda Granda' jer mi je brat tu. Ceca mu je mentor. Pitala sam ga, kaže da je preoduševljen njom. Kaže da je priroda i divna žena, daje im dobronamjerne savjete. To je bio njegov izbor. Mi nismo uticali, pitao nas je, ali sam rekla da ću stati uz njega šta god odluči", rekla je Nadica, pa otkrila da li bi ona izabrala Cecu za mentora da je sada u takmičenju.

"Bih. Mislim, poštujem sve kolege, počevši od Snežane, Bekute... To su zaista velika imena, koga god da sam birala, da sam sada tu, sigurno ne bih pogriješila", rekla je Nadica, a kada su je pitali kada bi joj mentor bio Desingerica, pjevačica se nasmejala.

"Za šta njega da biram? Od njega ne bih mogla ništa da naučim. Skidam kapu za ono što radi, mislim da ima svoj fazon i to poštujem, ali kada bi me pitali šta bih od njega naučila, rekla bih ništa. Ko sve danas pjeva, on je još i dobar."