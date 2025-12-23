logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Gala slavlje kod Luke Jovića: Sofija u provokativnom izdanju ne štedi za bakšiš, evo koje pjevačice su zapjevale

Gala slavlje kod Luke Jovića: Sofija u provokativnom izdanju ne štedi za bakšiš, evo koje pjevačice su zapjevale

Autor Marina Cvetković
0

Fudbaler Luka Jović sinoć je proslavio rođendan u Beogradu, a veče su uveličali denser Gagi Đogani i Anabela Atijas, kao i pjevačice Rada Manojlović

Gala slavlje kod Luke Jovića Izvor: Instagram/printscreen

Fudbaler Luka Jović proslavio je 28. rođendan u krugu najbližih prijatelja i porodice. Luka i Sofija trenutno žive u Atini, zbog ugovora koji fudbaler ima sa grčkim klubom, ali su izdvojili vrijeme kako bi došli u Beograd i sa najbližima obilježili njegov poseban dan.

Na proslavi su se prvo pojavili slavljenik i supruga Sofija, koja je sve očarala se*ksi izdanjem. Sofija se pojavila sva u crnom, u crnim čizma-čarapama "Dolče i Gabana" koje bile tik ispod mini haljine.

Veče su proveli uz hitove Gagija Đoganija i Anabele Atijas, a mikrofona se latila i Rada Manojlović koja je Jovića i njegove prijatelje pjesmom bacila u trans.

Slavljenik je oduvao svjećice, a torta je bila u obliku dresa, sa bojama kluba za koji Luka trenutno igra. Sofija je bila uz njega u svakom trenutku, a posebno je uživala kada je Anabela zapjevala svoj hit "Kafana na Balkanu" dok je uz mikrofon držala pozamašni bakšiš.

Nakon nje, Gagi je preuzeo šou svojim plesom, a Sofija je podijelila snimak densera.

Možda ce vas zanimati


Tagovi

Luka Jović bakšiš sofija milo

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ