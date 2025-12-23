Gala slavlje kod Luke Jovića: Sofija u provokativnom izdanju ne štedi za bakšiš, evo koje pjevačice su zapjevale

Fudbaler Luka Jović sinoć je proslavio rođendan u Beogradu, a veče su uveličali denser Gagi Đogani i Anabela Atijas, kao i pjevačice Rada Manojlović

Izvor: Instagram/printscreen

Fudbaler Luka Jović proslavio je 28. rođendan u krugu najbližih prijatelja i porodice. Luka i Sofija trenutno žive u Atini, zbog ugovora koji fudbaler ima sa grčkim klubom, ali su izdvojili vrijeme kako bi došli u Beograd i sa najbližima obilježili njegov poseban dan.

Na proslavi su se prvo pojavili slavljenik i supruga Sofija, koja je sve očarala se*ksi izdanjem. Sofija se pojavila sva u crnom, u crnim čizma-čarapama "Dolče i Gabana" koje bile tik ispod mini haljine.

Veče su proveli uz hitove Gagija Đoganija i Anabele Atijas, a mikrofona se latila i Rada Manojlović koja je Jovića i njegove prijatelje pjesmom bacila u trans.

Slavljenik je oduvao svjećice, a torta je bila u obliku dresa, sa bojama kluba za koji Luka trenutno igra. Sofija je bila uz njega u svakom trenutku, a posebno je uživala kada je Anabela zapjevala svoj hit "Kafana na Balkanu" dok je uz mikrofon držala pozamašni bakšiš.

Nakon nje, Gagi je preuzeo šou svojim plesom, a Sofija je podijelila snimak densera.



