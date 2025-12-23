Karićka proslavila 5 godina veze sa djevojkom: Muškarcima drhte noge zbog njene ljepote, a ona luda za Larom

Par ne krije svoju ljubav i često dijeli romantične trenutke na društvenim mrežama.

Izvor: Instagram/ karicassandra

Ljepotica koja je nosila revije najvećih brendova, poput Guccija, svakodnevno privlači pažnju i na društvenim mrežama, gdje je prati više od pola miliona ljudi.

Sandra Karić, poznata manekenka domaćeg porijekla, simbol je slovenske ljepote. Sandra se sada oglasila na Instagramu, te podijelila sliku sa svojom djevojkom sa kojom je proslavila 5 godina veze.

Sandra i Lara uživale su u prirodi i zalasku sunca. Između njih dvije i posle 5 godina ljubavi tinja strast. Sa svojom izabranicom Larom ne krije ljubav na društvenim mrežama. Iako je san svakog muškarca, poznata manekenka ipak više voli žene.

Srpska manekenka često objavljuje provokativne i umjetnički stilizovane fotografije sa svojom partnerkom Larom, koja je takođe uspješan model. Njih dvije obožavaju putovanja, pa su tako bile u Engleskoj, Španiji, Holandiji, Njujorku...

Ljubav preko mreže

Svoju ljubav ne kriju, a o detaljima odnosa pričale su i javno.

"Bile smo prijatelji na Instagramu", rekla je Sandra.

"Ona nikada ne bi izašla sa mnom. Nakon dvije godine konačno sam je imala ispred sebe i rekla sam, biće moja, ovoga puta", poručila je Lara na Instagramu.

"Njene oči su mi vrlo hipnotičke, volim ih", objašnjava Sandra.

"Ja sam sa tobom potpuno otvorena. Ne postoji niko ko me više poznaje od nje", otkrila je Lara o njihovom odnosu.

Pogledajte još njihovih fotografija: