Nesuđena Brenina snaja proslavila 3 mjeseca ćerkici: Smuvala 19 godina starijeg, i sad uživa u luksuzu u Americi

Popularna srpska influenserka Anđela Šimšić obilježila je tri mjeseca ćerkici

Izvor: instagram/andjela.simsic

Influenserka Anđela Šimšić prije tri mjeseca postala je mama, kada je na svijet donijela ćerkicu kojoj su ona i suprug dali ime Aria. Inače, popularna Srpkinja sa svojim 19 godina starijim partnerom, milionerom Rudjem, živi u Americi, a sada su organizovali i malo slavlje, a sve kako bi proslavili tri mjeseca od rođenja njihove mezimice.

Djelić atmosfere Anđela je podijelila sa pratiocima iz raskošnog doma, gdje je za Ariju bila pripremljena torta sa njenim imenom, kao i mnoštvo poklona. Tortu su krasile tri svjećice, koje su simbolično obilježile tri mjeseca Arijinog dolaska na svijet.

Pogledajte kako je sve izgledalo:

Za ovu priliku, Anđela je zablistala u bijeloj, elegantnoj haljini, inspirisanoj stilom Džeki Kenedi.

Podsjetimo, srpska manekenka i influenserka je u prošlosti bila na meti negativnih komentara zbog razlike u godinama između nje i supruga, a jednom prilikom se oglasila na mrežama i stavila tačnu na ove priče:

- Rudi je 19 godina stariji od mene, znam da je to kod nas malo tabu i da je to malo veća razlika i da ljudi kad su na početku čuli da je moj momak toliko stariji bili u šoku. Ali iskreno da vam kažem nikada nisam obraćala pažnju na te komentare zato što ja lično nisam osjetila neku razliku između nas. Ja sam rano otišla od kuće sama u Ameriku i bila sam primorana da sazrim, samim tim uvijek su me zanimali stariji muškarci kad sam došla ovdje. Jesam u Beogradu bila i sa starijima i sa mlađima, i bilo je to super za neku vezu, ali za brak ili ozbiljan život ne - rekla je ona.

- Kada se zaljubiš i kada te srce vodi i kada te duše vodi ka nekome, jednostavno ne možeš protiv sebe. Ako je tebi lijepo sa tom osobom i ako te ta osoba ispunjava, ako vidiš budućnosti, to je poprilično jednostavno, samo što ljudi komplikuju, dodala je.

Pogledajte još njihovih fotografija:

Nesuđena Brenina snaja

Interesantno je da je za Anđelu šira javnost prvi put saznala kada je na mrežama osvanula njena fotografija sa sinom Lepe Brene, Viktorom.

Viktor i anđelapic.twitter.com/ust3h5r9g0 — lola lolic (@gimmemoregossip)March 20, 2025

Tada se naširoko pisalo o njihovoj vezi, ali priče nikada nisu željeli da potvrde iako su djelovali veoma prisno.