Srpska tiktokerka čeka dijete sa milionerom iz Amerike: Nesuđena Brenina snajka sija kraj 19 godina starijeg

Anđela Šimšić podijelila je radosne vijesti na Instagramu.

Popularna srpska influenserka, manekenka i tiktokerka Anđela Šimšić otkrila je svojim pratiocima da joj se ispunila velika želja - ona i njen suprug Rudi čekaju prvo dijete.

Anđela je objavila i zajedničku fotografiju na Instagramu uz slike sa ultrazvuka.

"Novo poglavlje je otključano. Postaćemo roditelji! Naš najveći blagoslov i san postao je stvarnost. Ne možemo da dočekamo da upoznamo našu bebu", napisala je tiktokerka.

Čestitke su se zaređale u komentarima, a gotovo da nije bilo osobe koja joj nije poželjela sreću.

Inače, popularna influenserka je nedavno odgovarala na pitanja na Tiktoku i tom prilikom se dotakla razlike u godinama između nje i njenog izabranika.

"Rudi je 19 godina stariji od mene, znam da je to kod nas malo tabu i da je to malo veća razlika i da ljudi kad su na početku čuli da je moj momak toliko stariji bili u šoku. Ali iskreno da vam kažem nikada nisam obraćala pažnju na te komentare zato što ja lično nisam osjetila neku razliku između nas. Ja sam rano otišla od kuće sama u Ameriku i bila sam primorana da sazrim, samim tim uvijek su me zanimali stariji muškarci kad sam došla ovdje. Jesam u Beogradu bila i sa starijima i sa mlađima, i bilo je to super za neku vezu, ali za brak ili ozbiljan život ne", rekla je ona.

"Kada se zaljubiš i kada te srce vodi i kada te duše vodi ka nekome, jednostavno ne možeš protiv sebe. Ako je tebi lijepo sa tom osobom i ako te ta osoba ispunjava, ako vidiš budućnosti, to je poprilično jednostavno, samo što ljudi komplikuju", dodala je na pitanje o razlici u godinama.

Inače, Anđela i njen dvije decenije stariji muž pravili su vjenčanje u luks rizortu "Portomontenegro", a ona nerijetko pokazuje život na visokoj nozi pored američkog milionera.

Interesantno je da je za Anđelu šira javnost prvi put saznala kada je na mrežama osvanula njena fotografija sa sinom Lepe Brene, Viktorom. Tada se naširoko pisalo o njihovoj vezi, ali priče nikada nisu željeli da potvrde iako su djelovali veoma prisno.

