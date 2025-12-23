Skinula muža koleginici dok je bila trudna, sad raskućila oženjenog: Haos na estradi zbog pjevačice iz "Zvezda Granda"

O lijepoj Melihi Imširović godinama unazad se pričalo svašta, a najviše se za njeno ime vezivala navodna afera sa suprugom koleginice

Meliha Imširović, učesnica "Zvezda Granda", širu javnost je vremenom više zaintrigirala detaljima iz privatnog života nego samim učešćem u takmičenju i muzičkom karijerom nakon njega.

Naime, prije nekoliko godina pjevačica Dada Mešaljić javno je iznijela tvrdnje da joj je koleginica preotela supruga dok je bila u drugom stanju. Dada prevaru nije mogla da oprosti, pa je stavila tačku na brak i danas sama brine o ćerki. Meliha se tim povodom oglasila samo jednom, tvrdeći da nije odgovorna za raspad njihove veze, ali su se u javnosti pojavili snimci koji su, prema mišljenju mnogih, potvrdili Dadine navode.

Iako se ova priča već godinama povremeno vraća u medije, čini se da je Meliha ostavila sve iza sebe. Dok se stare teme iznova prepričavaju, ona danas uživa u novoj ljubavi – i to sa veoma poznatim muzičarem, čiji identitet za sada ostaje misterija.

On je veoma poznat javnosti, pogotovo u Bosni odakle je i Meliha, a njihova ljubav se desila tako što su sarađivali.

- Ona je Dadi rasturila brak, žena je ostala sama sa djetetom, a sad je smuvala muzičara koji je ostavio ženu i djecu zbog nje. Neću vam pričati sa kim je sve još u međuvremenu bila, jer priča može da ode predaleko - rekla je -za Kurir osoba iz rodnog grada pjevačice.

Doživljavala sam nervne slomove

Pjevačicu Dadu Mešaljić je navodno muž prevario sa koleginicom dok je bila trudna, nakon čega je ona odlučila da ga ostavi i sama odgaja ćerku.

- Bio je svjestan da sam u drugom stanju i nikada nije imao milosti. Ta rečenica mi i dan-danas odzvanja u glavi i mislim da je nikada neću zaboraviti. Rekao je da mu se gadim i ja i nerođeno dijete. Ne znam samo kako nisam presjekla nakon te rečenice kada ju je prvi put izgovorio, a često je to znao reći – ispričala je Dada tada.

