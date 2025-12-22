"Grand je vodio rat sa Draganom Mirković preko nas": Rada Manojlović iznijela javno šok optužbe

Rada je otkrila šta se dešavalo iz kulisa, dok je javnost mislila da je sve skladno.

Izvor: YouTube/AmiG Show

Rada Manojlović je otvoreno govorila o periodu kada je bila na samom početku karijere, ali i o onome što se, kako tvrdi, dešavalo iza zatvorenih vrata Granda. Tom prilikom dotakla se i navodne situacije u kojoj se našla pjevačica Dragana Mirković.

Kako je Rada ispričala za Scandal, Dragana je u jednom periodu navodno bila nepoželjna u Grandu, uprkos činjenici da je zajedno sa Lepom Brenom i Sašom Popovićem praktično odrastala na estradi i upravo tu započela svoju uspješnu muzičku priču.

Prema njenim riječima, u tom periodu učesnicima i zvezdama Granda navodno nije bilo dozvoljeno da se pojavljuju na Draganinoj televiziji DM SAT

"Grand nije pričao tri godine sa Draganom Mirković i mi nismo mogli da se pojavljujemo na DM satu koji je tada bio jači od Granda za dijasporu. Grand je bio jak u Srbiji i možda Bosni, čak i ne toliko, sjeti se šta je DM sat predstavljao, mi smo plaćali reklamu čovječe godišnje desetine hiljada eura na DM satu da se vrti samo reklama sa nastupima, jer cijela dijaspora je gledala DM sat", bila je iskrena Rada Manojlović za Scandal.

Izvor: Scandal/ Mondo