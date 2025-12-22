logo
Big Lale završio u bolnici: Oglasio se nakon vijesti da je imao moždani udar

Big Lale završio u bolnici: Oglasio se nakon vijesti da je imao moždani udar

Autor Ana Živančević
0

Big Lale otkrio je u kakvom je trenutno stanju.

Big Lale završio u bolnici Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović

Mađioničar Lazar Antić, široj javnosti poznatiji kao Big Lale, trenutno se nalazi u Specijalnoj bolnici "Sveti Sava", gdje je završio na ispitivanjima, a u javnost je isplivala informacija da je imao moždani udar.

Naime, imao je zapravo problem sa pritiskom, ali će na ispitivanjima da bude narednih nekoliko dana.

"Imam problema sa očnim pritiskom, došao sam u bonicu na ispitivanja i za dva do tri dana izlazim. Nemam moždani udar, hvala Bogu, niti je sumnja na to bio razlog mog dolaska u bolnicu", rekao je Lale.

Bio velika zvijezda devedesetih

Inače, Big Lale je bio velika zvijezda devedesetih, da bi se u međuvremenu povukao sa estrade i posvetio porodici.

Proslavio se kod nas, izgradio je i međunarodnu karijeru stoga ne čudi što je sebi mogao da priušti kuću o kakvoj mnogi samo mogu da sanjaju.

On je u više navrata govorio o tome kako je naučio trikove, kao i da je bilo situacija u kojima ljudi ni sami nisu mogli da vjeruju šta izvodi, pa je imao ozbiljne nastupe na mjestima koja su san brojnim njegovim kolegama koji su kasnije počeli da se bave pomenutim poslom.

BIG LALE bolnica

