Toni Bijelić slomljen od bola: Bivši suprug Dragane Mirković oglasio se povodom tužnih vijesti

Autor Ana Živančević
0

Toni Bijelić prisjetio se svoje majke Marte, koja je preminula prije dvije godine.

Toni Bijelić slomljen zbog smrti majke Izvor: Instagram/toni bijelic

Toni Bijelić, bivši suprug Dragane Mirković, javno je izrazio tugu zbog velikog gubitka koji i dalje nosi sa sobom.

Naime, njegova majka Marta preminula je 22. decembra 2023. godine, a povodom godišnjice njene smrti Toni je podijelio emotivnu objavu. Objavio je staru crno-bijelu fotografiju na kojoj je ona nasmijana i mlada, a mnogi su primijetili koliko zapravo liče jedno na drugo.

Uz fotografiju je dodao i tri emotikona slomljenog srca, čime je na jednostavan, ali snažan način pokazao koliko mu je gubitak teško pao.

Podsjetimo, iako u vrijeme Martinog odlaska Dragana i Toni više nisu bili zajedno, pjevačica je iz poštovanja prema svojoj djeci i porodici bivšeg supruga odlučila da otkaže beogradske koncerte, i to svega sedam dana pred njihov zakazani početak.

"Moja porodica i ja prolazimo kroz jedan od najtežih dana jer smo ostali bez naše drage bake, majke i svekrve Marte. Meni je ovih dana mjesto uz moju porodicu i ma koliko se radovala našem druženju, moram da vas obavijestim da ću odložiti koncertne aktivnosti u sledećem periodu, pa ću i koncerte zakazane u Areni za 29. i 30. decembar morati da pomjerim za 16. i 17. februar. Više od svega sam željela da na najljepši način uz vas koje volim i koji me volite završim godinu i otpočnem svoju turneju, ali sam sigurna da ćete razumjeti zašto je to u ovom trenutku nemoguće. Znam koliko ste se radovali svemu, da su neki od vas pola svijeta proputovali da bi bili uz mene, i potrudiću se da vam to nadoknadim", napisala je ona tada.

