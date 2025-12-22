Toni Bijelić slomljen od bola: Bivši suprug Dragane Mirković oglasio se povodom tužnih vijesti

Toni Bijelić prisjetio se svoje majke Marte, koja je preminula prije dvije godine.

Toni Bijelić, bivši suprug Dragane Mirković, javno je izrazio tugu zbog velikog gubitka koji i dalje nosi sa sobom.

Naime, njegova majka Marta preminula je 22. decembra 2023. godine, a povodom godišnjice njene smrti Toni je podijelio emotivnu objavu. Objavio je staru crno-bijelu fotografiju na kojoj je ona nasmijana i mlada, a mnogi su primijetili koliko zapravo liče jedno na drugo.

Uz fotografiju je dodao i tri emotikona slomljenog srca, čime je na jednostavan, ali snažan način pokazao koliko mu je gubitak teško pao.

Podsjetimo, iako u vrijeme Martinog odlaska Dragana i Toni više nisu bili zajedno, pjevačica je iz poštovanja prema svojoj djeci i porodici bivšeg supruga odlučila da otkaže beogradske koncerte, i to svega sedam dana pred njihov zakazani početak.

"Moja porodica i ja prolazimo kroz jedan od najtežih dana jer smo ostali bez naše drage bake, majke i svekrve Marte. Meni je ovih dana mjesto uz moju porodicu i ma koliko se radovala našem druženju, moram da vas obavijestim da ću odložiti koncertne aktivnosti u sledećem periodu, pa ću i koncerte zakazane u Areni za 29. i 30. decembar morati da pomjerim za 16. i 17. februar. Više od svega sam željela da na najljepši način uz vas koje volim i koji me volite završim godinu i otpočnem svoju turneju, ali sam sigurna da ćete razumjeti zašto je to u ovom trenutku nemoguće. Znam koliko ste se radovali svemu, da su neki od vas pola svijeta proputovali da bi bili uz mene, i potrudiću se da vam to nadoknadim", napisala je ona tada.

