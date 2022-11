ZVIJEZDA SERIJE "IGRA SUDBINE" ČEKA DRUGO DIJETE! Malo ko zna kako je upoznao Unu - Poljubio sam je, pa su me IZBACILI

Mladi i uspješni glumac Stevan Piale u srećnom je braku sa lijepom Unom sa kojom ima ćerku Rosu, a sada stiže i drugo dijete.

Supruga glumca i zvijezde serije "Igra sudbine" koji je ogromnu popularnost stekao likom Luke Kanačkog, Stevana Piale, Una ponovo je trudna, a on je jednom prilikom otkrio da je njegova supruga u trudnoći "veoma je kooperativna i lagana", kao i da joj ispunjava sve želje. Stevan je suprugu upoznao na snimanju serije "Šešir profesora Koste Vujića" i to je bilo veoma simpatično.

Njihov prvi susret se dogodio 2011. godine - "Una je bila sa drugaricama, došla je da gleda Bikovića i te poznate glumce. Negdje je ugledala i mene. Njena sestra me je 2014. namjenski pozvala na njen rođendan zbog Une. Mi smo se tada poljubili prvi put, a onda su me izbacili iz kuće, ali to je druga priča", rekao je Piale jednom prilikom.

On je jednom prilikom ispričao da će možda zvučati kao kliše, ali to veče kada je upoznao Unu bilo mu je jasno da je ona žena njegovog života.

"Ja sam se zaljubio čim sam je vidio, a ona se pravila nezainteresovana", ispričao je Stevan i dodao: "Rijetko sam prilazio djevojkama, osim ako baš vidim jasan znak. Kao, nešto sam ponosan. Zbog Une sam prešao preko svojih principa i dodao je na Fejsbuku. Za mene je to bio ogroman korak".

Una je otkrila kako je situacija dalje tekla - "Pomislila sam: 'Jao, sad će sigurno da mi piše'. Kad, njega nema danima. Bukvalno sam bila u iskušenju da mu pošaljem poruku: 'Izvini, šta sad ovo znači?!' Vjerovatno bih to i uradila da se nije javio. Tad sam stvarno pala", rekla je Una, koja je ispričala kako ju je Stevan zaprosio u Đenovi.